Почему ВСУ не могут победить российские Т-72Б3М даже при наличии современного оружия Оглавление Танковый биатлон – 2022: Российский танк обогнал китайский Российские танки на Украине Танки онлайн Горячая линия Российский танк Т-72Б3М не только побеждает на международных соревнованиях, но и проявляет чудеса выносливости и убойности в условиях реальных сражений 14888 14888 Основной боевой танк Т-72Б3М. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Танковый биатлон – 2022: Российский танк обогнал китайский

В конце августа во время заездов в танковом биатлоне на полигоне в Алабино российский танк Т-72Б3М на высокой скорости обошёл китайский ОБТ Type 96B. Россия показала результат 19:34, КНР — 21:56, но на видео момент обгона выглядит намного убедительнее, чем цифры в турнирной таблице. Когда в кадре появляется китайский ОБТ Type 96B, зрителю кажется, что он едет с большой скоростью, но внезапно на скорости в 80 км/ч влетает Т-72Б3М и обходит китайца на вираже, возникает впечатление, что тот плетётся как черепаха, а то и вовсе стоит на месте. И лишь когда российский танк уходит далеко вперёд настолько, чтобы зритель мог сфокусироваться на ОБТ Type 96B, то выясняется, что китаец всё-таки движется. Пользователи Интернета сразу подхватили этот момент, и из обгона на высокой скорости родилось с десяток шуток.

Для КНР это вдвойне досадно, ведь она единственный из участников, кто состязался на своих танках ОБТ Type 96B, считающихся на родине самыми быстрыми. На иностранцев это произвело настолько сильное впечатление, что у одного из них родилась идея сделать танковый аналог "Формулы-1".

— Было бы интересно расширить всё это и сделать "Формулу Т-1"! Шестнадцать танков ворвались в первый поворот! К чёрту эти маленькие машинки "Формулы-1", дайте нам "Т-1", — размечтался один из зарубежных интернет-пользователей.

Российские танки на Украине

Если вернуться от соревнований к действительности, следует отметить, что Т-72Б3М уже успели блеснуть в спецоперации на Украине, где без них не обходится ни одно крупное наступление. В начале мая Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы этих танков.

— Танки Т-72Б3 с огневых рубежей подавляют наиболее укреплённые участки стратегических районов ВСУ, а также технику и живую силу противника. Осуществляя непрерывное огневое воздействие, танкисты обеспечивают продвижение подразделений ВС РФ и Народной милиции вперёд и дают им возможность закрепиться на новых рубежах, — сообщало ведомство.

Танк Т-72Б3М. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

В Северодонецке и Лисичанске бронированные машины Т-72Б3М совместно с БМПТ "Терминатор" прорвали оборону ВСУ, обеспечив успех операций по освобождению этих территорий.

Другой боевой эпизод можно было наблюдать при взятии Мариуполя, где российские танки подавляли узлы сопротивления ВСУ, поддерживая действия пехоты при зачистке. Колонна из Т-72Б3 зашла во фланг 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ и уничтожила её штаб, спровоцировав отход украинских военных в промзону "Азовстали", где те устроили "великое сидение" с последующей капитуляцией.

А в селе Каменка Изюмского района Армии России удалось уничтожить один из самых мощных рубежей обороны ВСУ. В этом эпизоде большую роль сыграли экипажи танков Т-72Б3-М. Наконец, успешный танковый бой рядом с селом Топольское под Харьковом обеспечил ВС РФ коридор для дальнейшего продвижения на юг.

Танки онлайн

Производство модернизированных танков Т-72Б3 на базе машин прошлого поколения началось в 2011 году. Изменения коснулись подвижности, защищённости и огневой мощи. В 2016-м появилась модернизированная версия, оснащённая противокумулятивными решётчатыми экранами, комплексом модульной динамической защиты "Реликт", пушкой 2А46М-5-01, двигателем В-92С2Ф, а также автоматической коробкой передач. После этого пакета обновлений Т-72Б3М стали называть "танком онлайн", поскольку машина оказалась способна не только обнаруживать цели самостоятельно, но и передавать данные о них артиллерии. Как отмечает военный эксперт Алексей Леонков, танк был оснащён цифровым дисплеем, камерой заднего обзора, стабилизатором вооружения и прибором наблюдения механика-водителя ТВН-5. Мощность двигателя В-92С2Ф составила 1130 л.с.

Изменения коснулись в первую очередь динамической защиты и электроники, добавились некоторые элементы, повысившие боеспособность на поле боя, а также в условиях городских кварталов Алексей Леонков Военный эксперт

В 2019 году специалистами была проведена очередная модернизация танков Т-72Б3, в ходе которой с них сняли французские тепловизоры и заменили их на отечественные.

Как отметил в беседе с Лайфом военный эксперт Константин Сивков, танки Т-72Б3, включая модернизированные версии, имеют преимущество перед украинскими танками, а также перед машинами, поставляемыми ВСУ Европой. Можно сравнить Т-72Б3 с танком Т-64БМ "Булат", считавшимся гордостью ВСУ до 24 февраля.

Танк Т-64БМ "Булат" во время парада по случаю 25-летия независимости Украины. Украина. Киев. 24 августа 2016 г. Фото © ТАСС / Пресс-служба президента Украины / Николай Лазаренко

У Т-72Б3М более современный прицел, чем у "Булата". К тому же не стоит забывать, что на Украине так и не смогли наладить производство орудийных стволов. После 2014 года они стали брать эту часть со старых танков — Т-72, Т-64. Это орудия 2А46-М1, 2А46-М2, тогда как у нас идёт 2А-46-М5. У нашего орудия более высокая точность стрельбы и большая дальность поражения целей Константин Сивков Военный эксперт

Эксперт отметил, что благодаря модернизации у танкистов появилась возможность применять новые "удлинённые" бронебойные подкалиберные снаряды типа "Свинец-1/2". Также в новой версии установлены баллистический вычислитель и метеодатчик, усовершенствован стабилизатор, установлен доработанный автомат сопровождения целей, что позволило увеличить точность поражения по сравнению с базовой моделью.

По словам специалистов, если брать характеристики в совокупности, разрыв между Т-72Б3М и уступающим ему "Булатом" составляет два-три поколения боевой техники.

Танки, которые остались в ВСУ, — это старые Т-72Б и другие, ещё более возрастные машины. Они значительно уступают нашему Т-72Б3М по системе управления, по баллистике орудия, по степени защиты. А уж если сравнивать наш Т-72Б3М с польскими Т-72, там вообще соотношение один к трём в нашу пользу. У них там нет системы защиты нормальной, динамическая защита отсутствует, баллистика орудий значительно хуже, чем у нас. К тому же у польских танков нет противотанковых ракет. У нас такие комплексы есть. Т-72Б3М может вести поражение ракетами гарантированно на расстоянии в пять километров, а танки противника по факту недотягивают до двух километров по дальности Константин Сивков Военный эксперт

Российскими танками Т-72Б3М восхищаются и западные эксперты. Американский эксперт по бронетехнике, ветеран "Бури в пустыне" Блэр Коул отмечал, что по надёжности им нет равных.

— Это неплохая машина, которая хорошо показала себя в десятках самых разных конфликтов. Такого объёма данных по надёжности систем и узлов, наверное, больше никто не накопил, — отметил американский эксперт по бронетехнике, ветеран "Бури в пустыне" Блэр Коул. По мнению Коула, российский Т-72Б3М может сравниться по эффективности только с более современным Т-90М.

Горячая линия

Об одном из преимуществ танка Т-72 Б3М следует рассказать отдельно. Передняя половина башни Т-72Б3М оснащена эффективным пакетом бронирования на основе брони полуактивного типа с отражающими листами. Как отметил военный эксперт Константин Сивков, на российские танки Т-72Б3М установлена система динамической защиты "Реликт", которая превосходит по бронестойкости украинскую систему защиты "Нож". Её разработали в Харькове ещё в 60-х, но в ходе испытаний она была признана неэффективной, и мы пошли по другому пути.

Разгрузка партии из 30 танков Т-72Б3М на российской базе в Таджикистане. 6 декабря 2021 года. Фото © ТАСС / Пресс-служба ЦВО

Тогда появились танки Т-72Б с динамической защитой "Контакт-1". Мы пошли по этой линии, и получился "Контакт-5". А потом и "Реликт" появился. От "Ножа", у которого принцип работы другой, отказались. Он менее эффективен и создаёт большую нагрузку на корпус танка. Отечественная динамическая защита даёт встречный и локальный удар, если корпуса танка касается снаряд или ракета. Она более долговечна и работает направленно, в отличие от украинской

Эксперты отмечают, что свой главный бой против американских ПТРК Javelin и шведских NLAW российские Т-72Б3 с блеском выиграли. После боевого применения танков на Украине к разработчикам противотанковых вооружений из США и стран Европы много вопросов, а закупкой отечественных машин уже интересуются клиенты из дружественных России стран.

Танки Т-72Б3М. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров В чём главный секрет российских Т-72Б3М? 0 В крепкой броне В дальнобойных снарядах В мощном двигателе Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев