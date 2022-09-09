Бабье лето в Центральную Россию всё-таки придёт: Но это будет не скоро

Сентябрь не радует жителей Центральной России тёплой погодой, однако через некоторое время бабье лето сюда всё-таки придёт. Произойти это может после 19 сентября, сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Бабье лето у нас, в принципе, по прогнозу рассчитывается с 19 по 26 сентября. Очень похоже на то, что именно на эту неделю придётся долгожданное бабье лето — период тёплой и сухой погоды продолжительностью не менее трёх-пяти дней, которого все ждут с 1 сентября", — сказал метеоролог в интервью радио Sputnik.

По словам Шувалова, температура воздуха начнёт соответствовать климатической норме или приблизится к ней уже с 12 сентября. Ночью столбики термометров будут показывать около пяти-семи градусов тепла, а днём — порядка 14–16 градусов с отметкой плюс.

"Норма осенью резко идёт вниз: сейчас нормальная среднесуточная температура 13 градусов, а через неделю она станет меньше практически на градус", — подчеркнул синоптик.