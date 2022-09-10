Путин уверен, что на выборах в 2023 году москвичи по достоинству оценят работу Собянина

Эффективная работа мэра Москвы Сергея Собянина будет оценена жителями столицы на выборах в 2023 году. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин.

"Через год выборы мэра столицы, и, если такой темп сохранится — а я уверен, так оно и будет, — безусловно, москвичи оценят работу и самого мэра, и его команды", — сказал глава государства в ходе выступления в парке "Зарядье" по случаю 875-летия столицы.

По словам президента, уже сделано немало в разных сферах жизни Москвы, однако впереди много ответственной и напряжённой работы. При этом Путин уверен, что все поставленные задачи по развитию Москвы Собянину и его команде, "безусловно, по плечу" и все они будут выполнены при поддержке и содействии федеральных органов власти.