Российский рынок акций упал до минимума с февраля после обращения Путина
Российский рынок акций резко падает по основным индексам после обращения Путина
Российский рынок акций показал резкое снижение по основным индексам с начала сегодняшних торгов после обращения президента РФ Владимира Путина к нации. Тем самым был обновлён минимум с февраля этого года. Об этом говорят данные биржевой площадки.
Индекс Мосбиржи к 10:05 (по Москве) потерял 7,8% — до 2043 пунктов, индекс РТС упал на 10,7% — до 1031 пункта. Индексы преодолели минимумы с февраля (2002,73 пункта) и апреля (1017,86 пункта) соответственно.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации на Украине. Российский лидер объявил о проведении частичной мобилизации, также предупредил НАТО, что Россия готова использовать все средства самозащиты.
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