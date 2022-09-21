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21 сентября, 07:50
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Российский рынок акций упал до минимума с февраля после обращения Путина

Российский рынок акций резко падает по основным индексам после обращения Путина

Российский рынок акций показал резкое снижение по основным индексам с начала сегодняшних торгов после обращения президента РФ Владимира Путина к нации. Тем самым был обновлён минимум с февраля этого года. Об этом говорят данные биржевой площадки.

Индекс Мосбиржи к 10:05 (по Москве) потерял 7,8% — до 2043 пунктов, индекс РТС упал на 10,7% — до 1031 пункта. Индексы преодолели минимумы с февраля (2002,73 пункта) и апреля (1017,86 пункта) соответственно.

Путин: Россия не может отдать близких ей людей на Украине на растерзание палачам

Путин: Россия не может отдать близких ей людей на Украине на растерзание палачам

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации на Украине. Российский лидер объявил о проведении частичной мобилизации, также предупредил НАТО, что Россия готова использовать все средства самозащиты.

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shutterstock

Татьяна Миссуми

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