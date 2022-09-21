Российский рынок акций упал до минимума с февраля после обращения Путина

Российский рынок акций показал резкое снижение по основным индексам с начала сегодняшних торгов после обращения президента РФ Владимира Путина к нации. Тем самым был обновлён минимум с февраля этого года. Об этом говорят данные биржевой площадки.

Индекс Мосбиржи к 10:05 (по Москве) потерял 7,8% — до 2043 пунктов, индекс РТС упал на 10,7% — до 1031 пункта. Индексы преодолели минимумы с февраля (2002,73 пункта) и апреля (1017,86 пункта) соответственно.