Рестораны сети McDonald's в Белоруссии закроются в полночь 21 ноября
В полночь понедельника, 21 ноября, в Белоруссии закрываются рестораны сети McDonald's. Уже со вторника заведения начнут работать под российским брендом "Вкусно — и точка". Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на сотрудника ресторана.
По данным агентства, в центре Минска перед закрытием одного из ресторанов ажиотажа не наблюдалось — у касс не было больших очередей, а в залах было много свободных мест.
Ранее закрытие ресторанов было запланировано на 18:00 по московскому времени в понедельник. Однако позже заведениям позволили доработать по привычному графику.
Как писал Лайф, о замене бренда "Макдоналдс" на "Вкусно — и точка" в Белоруссии российская сеть сообщила 11 ноября. Тогда в компании уточнили, что это произойдёт в течение нескольких недель без приостановки деятельности заведений. А накануне стало известно, что под новым названием кафе начнут работу с 22 ноября.
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