Рестораны сети McDonald's в Белоруссии закроются в полночь 21 ноября

В полночь понедельника, 21 ноября, в Белоруссии закрываются рестораны сети McDonald's. Уже со вторника заведения начнут работать под российским брендом "Вкусно — и точка". Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на сотрудника ресторана.

По данным агентства, в центре Минска перед закрытием одного из ресторанов ажиотажа не наблюдалось — у касс не было больших очередей, а в залах было много свободных мест.