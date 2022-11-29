Кофе, "Вдова Клико" и никакой колбасы: Стал известен райдер "узкого" Гудкова, вернувшегося в Россию

Телеведущий Александр Гудков в конце сентября был замечен в Ташкенте, но деньги сами себя не заработают: к новогоднему сезону комик вернулся в Россию и готов выступать на корпоративах. Райдером Гудкова поделился Mash. В документе прописаны не только требования к питанию, проживанию, условия проезда, но и особые положения. Например, при общении с Гудковым заказчики не должны быть фамильярны. Кроме того, посторонним людям строго воспрещён вход в гримёрку артиста и его коллег, в паре с которыми он выступает, — это либо шоувумен Екатерина Варнава, либо ведущий Константин Анисимов.

Райдер Екатерины Варнавы и шоумена Александра Гудкова. Фото © Mash

За выступление протеже Ивана Урганта просит для себя два миллиона рублей плюс 10% на ИП. Варнава обойдётся в дополнительных два миллиона, Анисимов куда скромнее — "всего" 400 тысяч рублей. Если мероприятие проходит в Москве, ничего сверхъестественного артистам не нужно: только гримёрка, несколько зарядок для телефонов, кофе, минералка, пара бутылок белого сухого вина, бутылка красного, "Вдова Клико", сырная тарелка, фрукты, орехи, лосось с овощами на гриле и филе миньон. Главное требование, выделенное красным, — в ассорти закусок не должно быть колбасы, ни в каком виде.

Тем, кто устраивает праздник не в Москве, придётся раскошелиться на билеты самолётом в бизнес-классе, VIP-проходы, Mercedes S 222 в идеальном состоянии и не старше трёх лет, номера люкс в отеле с шампанским и фруктами по приезде, а также суточные из расчёта десять тысяч рублей в день на каждого члена команды.

Райдер участницы Comedy Woman Екатерины Варнавы и телеведущего Александра Гудкова. Фото © Mash