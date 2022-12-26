В чём встречать Новый год – 2023: Стилист Лина Дембикова раскрыла главные модные тренды

Какой наряд и какого цвета надеть на Новый год – 2023, задаются вопросом модницы. Лайф пообщался со стилистом Линой Дембиковой и выспросил, в чём встречать главную ночь года.

Какой цвет надевать на Новый год – 2023?

Новый год — это всегда про праздник, всегда про сияние. Самыми модными оттенками ночи с 31 декабря на 1 января 2023 года станут чёрный, розовый и фуксия. Выберите тот, что вам нравится, ну и, главное, подходит под интерьер, в котором будете встречать Новый год.

В чём встречать 2023 год?

Звёздный стилист Лина Дембикова рассказала Лайфу о трендах новогодней ночи – 2023. Видео © LIFE

Если говорить про популярные тенденции, в этом году, конечно, лидируют перья: на рукавах пижам, на юбках, на жакетах, везде перья! Чем больше перьев, тем лучше. Если хотите, чтобы было практично, можете купить боа. Ещё одна тенденция — блестящие шиммерные ткани. Пайетки всегда популярны на Новый год, а вот такие переливающиеся ткани будут особенно популярны в этом году. Это может быть "расслабленный" пижамный костюм из сверкающей ткани, это может быть вот такое платье с эффектным воланом, как у Дембиковой, — выбирайте по ситуации.

Если хочется расслабленной атмосферы и желания наряжаться нет, Лина рекомендовала обратить внимание на пижамный тренд. "Пижамы с перьями тоже могут быть, бельевые платья расслабленные, костюмчики струящиеся из блестящих тканей — всё это тенденции расслабленного комфорта нарядного прекрасно подойдут, если вы Новый год отмечаете дома, а не с друзьями". Вообще, можно подготовить два образа для новогодней ночи: один праздничный, "игристый", а второй — нарядный, но "расслабленный".

Какие украшения надеть на Новый год – 2023?

Украшения с кристаллами станут отличным дополнением к новогоднему образу – 2023. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / swarovski

Не забывайте, что в этом году особенно звонкая тенденция — кристаллы, их можно носить вместе, не одно колье, а сразу несколько — три, четыре. Чем больше кристаллов, тем лучше. Кристаллы в серьгах, кристаллы в кольцах — чем больше праздника на этот Новый год, тем лучше.

Какие макияж и причёску сделать на Новый год – 2023?

В этом году модно свежее лицо и, например, кристаллики на щёчках или капельки. А в укладках в тренде всё-таки аккуратные, лаконичные волосы — никаких пышных причёсок. Одежда должна быть нарядной, но вот бьюти-образ — аккуратным.