Костомарову могут частично ампутировать три пальца руки, пишут СМИ

"Костомарову планируют частично ампутировать три пальца, которые наиболее подвержены некрозу. На остальных некроз пока можно зачистить, удалив мёртвые ткани (не все десять). Удаление мёртвых тканей у хирургов не считается ампутацией. Но это пока. В процессе [всё] может измениться, к сожалению, не в лучшую сторону", — поделился он.