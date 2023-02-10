Костомарову могут частично ампутировать три пальца руки, пишут СМИ
ФАН: Фигуристу Костомарову может грозить частичная ампутация трёх пальцев руки
Госпитализированный фигурист Роман Костомаров может лишиться трёх пальцев рук, сообщил РИА ФАН осведомлённый источник. Всё дело в некрозе, поразившем конечности.
"Костомарову планируют частично ампутировать три пальца, которые наиболее подвержены некрозу. На остальных некроз пока можно зачистить, удалив мёртвые ткани (не все десять). Удаление мёртвых тканей у хирургов не считается ампутацией. Но это пока. В процессе [всё] может измениться, к сожалению, не в лучшую сторону", — поделился он.
Более того, по словам собеседника агентства, перед врачами стоит ещё одна проблема — вторая ступня 45-летнего спортсмена. По словам источника, её также могут удалить. При этом, по данным ряда других СМИ, обе стопы Костомарова уже ампутированы.
Напомним, в начале января Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, в себя он пришёл только в конце месяца. Позже выяснилось, что ему могли ампутировать обе стопы из-за сепсиса и планируют удаление пальцев рук. Официальных заявлений по этому поводу не было. Ради сохранения медицинской тайны для спортсмена завели конфиденциальную карту с ограниченным доступом.
ТАСС / Дмитрий Коробейников