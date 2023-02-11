Захарова задала НАТО вопрос по новым данным о подрыве "Северных потоков"
Захарова задалась вопросом, когда соберётся экстренный саммит НАТО по "Северным потокам"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом, когда состоится экстренный саммит НАТО, на котором будет поднят вопрос о причастных к подрыву газопроводов "Северный поток". Так она прокомментировала информацию от журналиста Сеймура Херша о том, что руку к этому приложили США.
Захарова в своём телеграм-канале поинтересовалась, "где натовские специалисты по новичкам и дохлым уткам", которые озвучивали "абсурдные обвинения" в адрес России "на пустом месте" с использованием фразы "хайли лайкли" (с высокой долей вероятности).
"Они никогда никаких фактов никому не предъявляли. Тут фактов хоть отбавляй: взрыв трубопровода, наличие мотива, косвенные улики, добытые журналистами. Так когда же соберётся экстренный саммит НАТО для разбора ситуации?" — задала Захарова риторический вопрос.
Напомним, ранее журналист Сеймур Херш заявил, что именно американские водолазы заложили взрывчатку под "Северные потоки". В действие бомбы якобы привели уже норвежцы. По его информации, операция тайно готовилась в США в течение девяти месяцев. В Пентагоне и Белом доме опровергли эти данные. В ФРГ очень хотели обвинить Россию, но были вынуждены признать отсутствие улик.
Вооружённые силы Дании