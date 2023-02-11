Захарова задала НАТО вопрос по новым данным о подрыве "Северных потоков"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом, когда состоится экстренный саммит НАТО, на котором будет поднят вопрос о причастных к подрыву газопроводов "Северный поток". Так она прокомментировала информацию от журналиста Сеймура Херша о том, что руку к этому приложили США.

Захарова в своём телеграм-канале поинтересовалась, "где натовские специалисты по новичкам и дохлым уткам", которые озвучивали "абсурдные обвинения" в адрес России "на пустом месте" с использованием фразы "хайли лайкли" (с высокой долей вероятности).