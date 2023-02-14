Лёгкие Костомарова всё ещё не восстановились после пневмонии — причины всех его бед
SHOT: В состоянии фигуриста Костомарова наблюдается положительная динамика, но лёгкие ещё не восстановились
Запущенная пневмония, из-за которой у российского фигуриста Романа Костомарова развился сепсис с последующей ампутацией стоп и пальцев рук, медленно, но верно отступает. Об этом во вторник сообщают наши коллеги из SHOT.
По их данным, сейчас у звёздного пациента наблюдается снижение пневматизации, то есть лёгочной недостаточности, но фиброзные изменения всё ещё сохраняются. Речь идёт о разрастании соединительной ткани с появлением рубцовых соединений в лёгких. Специальные препараты ускоряют процесс рассасывания этой соединительной ткани, что должно пойти на пользу состоянию больного, насколько это возможно в его положении. Кстати, левое лёгкое, по данным SHOT, пострадало сильнее, чем правое.
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Как писал Лайф, Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией ещё в начале этого года. В конце января он пришёл в себя, однако позже ему ампутировали обе стопы из-за сепсиса. Позже ему удалили несколько пальцев на обеих руках. Мать спортсмена опровергла сообщения об ампутации кистей у фигуриста.
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