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14 февраля, 13:49
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Лёгкие Костомарова всё ещё не восстановились после пневмонии — причины всех его бед

SHOT: В состоянии фигуриста Костомарова наблюдается положительная динамика, но лёгкие ещё не восстановились

Запущенная пневмония, из-за которой у российского фигуриста Романа Костомарова развился сепсис с последующей ампутацией стоп и пальцев рук, медленно, но верно отступает. Об этом во вторник сообщают наши коллеги из SHOT.

По их данным, сейчас у звёздного пациента наблюдается снижение пневматизации, то есть лёгочной недостаточности, но фиброзные изменения всё ещё сохраняются. Речь идёт о разрастании соединительной ткани с появлением рубцовых соединений в лёгких. Специальные препараты ускоряют процесс рассасывания этой соединительной ткани, что должно пойти на пользу состоянию больного, насколько это возможно в его положении. Кстати, левое лёгкое, по данным SHOT, пострадало сильнее, чем правое.

Фантомные боли и привыкание к протезам: Костомарова предупредили о трудностях реабилитации после ампутации

Фантомные боли и привыкание к протезам: Костомарова предупредили о трудностях реабилитации после ампутации

Как писал Лайф, Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией ещё в начале этого года. В конце января он пришёл в себя, однако позже ему ампутировали обе стопы из-за сепсиса. Позже ему удалили несколько пальцев на обеих руках. Мать спортсмена опровергла сообщения об ампутации кистей у фигуриста.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / romankostomarovkrs

Алексей Берковиц
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