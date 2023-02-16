Российским СМИ могут запретить раскрывать сведения о болезни известных людей
Политолог Орлов предложил ограничить право СМИ публиковать сведения о лечении знаменитостей
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ограничить права журналистов публиковать информацию о лечении знаменитостей. Копия письма на имя главы Минцифры Максута Шадаева есть в распоряжении RT.
Аргументируя свою идею, политолог делает ссылку на федеральное законодательство, в том числе на Конституцию России, которая содержит положения о неприкосновенности личной жизни и о праве граждан на личную, семейную и врачебную тайну.
Несмотря на эти пункты, при поступлении известных людей (политиков, актёров, спортсменов и т.д.) в медучреждения многие СМИ публикуют подробности о состоянии их здоровья и о медицинских манипуляциях.
В то же время Конституция РФ гарантирует свободу слова и право граждан на доступ к информации. По мнению Орлова, такой случай — исключение, потому что речь идёт о неприкосновенности личной жизни публичного человека.
"В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части введения запрета для средств массовой информации публиковать сведения, составляющие врачебную тайну, независимо от источников поступления данной информации, за исключением случаев письменного согласия со стороны самого пациента либо родственников пациента", — говорится в обращении.
Такая поправка может быть связана с освещением в СМИ ситуации с фигуристом Романом Костомаровым. В январе спортсмен попал в реанимацию с пневмонией и лишь в конце месяца пришёл в себя. Но 7 февраля появились сообщения, что ему ампутировали обе стопы из-за сепсиса. Родственники олимпийского чемпиона и лечащие врачи не стали комментировать слухи. Чтобы сохранить медицинскую тайну, для Костомарова в больнице завели конфиденциальную карту.
ТАСС / Эрик Романенко