Российским СМИ могут запретить раскрывать сведения о болезни известных людей

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ограничить права журналистов публиковать информацию о лечении знаменитостей. Копия письма на имя главы Минцифры Максута Шадаева есть в распоряжении RT.

Аргументируя свою идею, политолог делает ссылку на федеральное законодательство, в том числе на Конституцию России, которая содержит положения о неприкосновенности личной жизни и о праве граждан на личную, семейную и врачебную тайну.

Несмотря на эти пункты, при поступлении известных людей (политиков, актёров, спортсменов и т.д.) в медучреждения многие СМИ публикуют подробности о состоянии их здоровья и о медицинских манипуляциях.

В то же время Конституция РФ гарантирует свободу слова и право граждан на доступ к информации. По мнению Орлова, такой случай — исключение, потому что речь идёт о неприкосновенности личной жизни публичного человека.