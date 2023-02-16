В Кремле рассказали об ущербе экологии от подрыва "Северных потоков"
Иванов оценил ущерб экологии от подрыва "Потоков" в 30% парниковых выбросов Дании за год
Подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" привёл к резкому выбросу в атмосферу 30% от выделения парниковых газов в Дании за год. Такие данные привёл в эфире канала "Россия 24" специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
"Там, кстати, и экологический ущерб тоже был, не очень большой, но он был. Это примерно 30% годового выброса Дании углекислого газа и метана в атмосферу одноразово, в моменте. Он, конечно, на глобальный климат не влияет, я должен это признать, но это ущерб, в том числе и экологический", — объяснил спецпредставитель президента РФ.
Напомним, вопрос диверсии на "Северных потоках" до сих пор усиленно замалчивается странами Запада. Недавно американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал статью, в которой заявил, что за подрывом стоят власти США, которые тайно готовили эту операцию в течение девяти месяцев. Однако в Германии, как и в США, обсуждать и тем более признавать расследование не хотят. Россия созвала на 22 февраля Совбез ООН по диверсиям на "Северных потоках".
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