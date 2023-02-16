В Кремле рассказали об ущербе экологии от подрыва "Северных потоков"

Подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" привёл к резкому выбросу в атмосферу 30% от выделения парниковых газов в Дании за год. Такие данные привёл в эфире канала "Россия 24" специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Там, кстати, и экологический ущерб тоже был, не очень большой, но он был. Это примерно 30% годового выброса Дании углекислого газа и метана в атмосферу одноразово, в моменте. Он, конечно, на глобальный климат не влияет, я должен это признать, но это ущерб, в том числе и экологический", — объяснил спецпредставитель президента РФ.