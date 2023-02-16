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16 февраля, 15:34

В Кремле рассказали об ущербе экологии от подрыва "Северных потоков"

Иванов оценил ущерб экологии от подрыва "Потоков" в 30% парниковых выбросов Дании за год

Подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" привёл к резкому выбросу в атмосферу 30% от выделения парниковых газов в Дании за год. Такие данные привёл в эфире канала "Россия 24" специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Там, кстати, и экологический ущерб тоже был, не очень большой, но он был. Это примерно 30% годового выброса Дании углекислого газа и метана в атмосферу одноразово, в моменте. Он, конечно, на глобальный климат не влияет, я должен это признать, но это ущерб, в том числе и экологический", — объяснил спецпредставитель президента РФ.

Журналист Херш узнал, что приказ Байдена подорвать "Северные потоки" был нацелен на Германию

Журналист Херш узнал, что приказ Байдена подорвать "Северные потоки" был нацелен на Германию

Напомним, вопрос диверсии на "Северных потоках" до сих пор усиленно замалчивается странами Запада. Недавно американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал статью, в которой заявил, что за подрывом стоят власти США, которые тайно готовили эту операцию в течение девяти месяцев. Однако в Германии, как и в США, обсуждать и тем более признавать расследование не хотят. Россия созвала на 22 февраля Совбез ООН по диверсиям на "Северных потоках".

Обложка ©

Getty Images / Swedish Coast

Ирина Фальке
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