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18 февраля, 15:36

Отца хоккеиста Александра Овечкина похоронили на Долгопрудненском кладбище в Подмосковье

Отца капитана хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина похоронили на Долгопрудненском кладбище в Подмосковье. Как уточняет РИА "Новости" с Михаилом Овечкиным простились сегодня.

В качестве футболиста он выступал за резервную команду столичного "Динамо". После завершения спортивной карьеры Михаил Овечкин занимался тренерской деятельностью.

На арене "Вашингтона" перед игрой НХЛ минутой молчания почтили память отца Овечкина

На арене "Вашингтона" перед игрой НХЛ минутой молчания почтили память отца Овечкина

Как рассказывал Лайф, Александр Овечкин из-за семейных обстоятельств временно покинул "Вашингтон". Из-за госпитализации отца хоккеист вылетел в Москву, предупредив, что пропустит несколько матчей. У отца Овечкина нашли опухоль, в больницу он попал 10 января. Вечером 15 февраля российский нападающий сообщил о смерти отца. В НХЛ поддержали Овечкина после трагедии.

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ТАСС / Елена Никитченко

Никита Осипов
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