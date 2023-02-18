Отца хоккеиста Александра Овечкина похоронили на Долгопрудненском кладбище в Подмосковье
Отца капитана хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина похоронили на Долгопрудненском кладбище в Подмосковье. Как уточняет РИА "Новости" с Михаилом Овечкиным простились сегодня.
В качестве футболиста он выступал за резервную команду столичного "Динамо". После завершения спортивной карьеры Михаил Овечкин занимался тренерской деятельностью.
Как рассказывал Лайф, Александр Овечкин из-за семейных обстоятельств временно покинул "Вашингтон". Из-за госпитализации отца хоккеист вылетел в Москву, предупредив, что пропустит несколько матчей. У отца Овечкина нашли опухоль, в больницу он попал 10 января. Вечером 15 февраля российский нападающий сообщил о смерти отца. В НХЛ поддержали Овечкина после трагедии.
ТАСС / Елена Никитченко