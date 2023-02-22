Британский постпред осудил диверсию на "Северных потоках"
Постпред Британии при ООН Фиппс заявил, что Лондон осуждает диверсию на "Северных потоках"
Великобритания осуждает диверсию на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" и поддерживает расследование Швеции, Дании и Германии. Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил представитель британского постпредства при всемирной организации Томас Фиппс.
"Великобритания осуждает акты диверсии, направленные против газопровода "Северный поток", — отметил дипломат.
Как добавил Фиппс, Британия приветствует письмо Дании, Швеции и Германии, информирующее государства – члены ООН о том, что расследование по поводу диверсий на газопроводах продолжается.
"Великобритания полностью поддерживает эти технические расследования, проводимые компетентными национальными органами, и ожидает их результатов", — подчеркнул он.
Россия подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генсеку всемирной организации создать комиссию по расследованию диверсий на "Северных потоках". Постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил, что пока складывается впечатление, что Запад не заинтересован в объективном международном расследовании. Дипломат также указал на то, что расследования Дании, Швеции и ФРГ относительно обстоятельств взрывов на газопроводах нацелены на то, чтобы "замести следы" и выгородить США.
Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой раскрыл, что за подрывом "Северных потоков" стоят власти США. Как уточняется в материале, Вашингтон тайно готовился к операции в течение девяти месяцев. При этом в Вашингтоне опровергли информацию об участии в подрыве газопроводов.
ТАСС / AP