Британский постпред осудил диверсию на "Северных потоках"

Великобритания осуждает диверсию на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" и поддерживает расследование Швеции, Дании и Германии. Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил представитель британского постпредства при всемирной организации Томас Фиппс.

Как добавил Фиппс, Британия приветствует письмо Дании, Швеции и Германии, информирующее государства – члены ООН о том, что расследование по поводу диверсий на газопроводах продолжается.

Россия подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генсеку всемирной организации создать комиссию по расследованию диверсий на "Северных потоках". Постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил, что пока складывается впечатление, что Запад не заинтересован в объективном международном расследовании. Дипломат также указал на то, что расследования Дании, Швеции и ФРГ относительно обстоятельств взрывов на газопроводах нацелены на то, чтобы "замести следы" и выгородить США.