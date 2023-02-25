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25 февраля, 19:15

На западе Москвы сработала пожарная сигнализация в ТЦ "Кунцево плаза"

В Москве сработала пожарная сигнализация в многофункциональном комплексе "Кунцево плаза" на Ярцевской улице. Людей вывели из здания. Очевидцы прислали Лайфу соответствующее видео.

Люди выходят из ТЦ "Кунцево плаза" в Москве. Видео © Видео Лайфу прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

По их словам, пожарная тревога сработала во время киносеанса. По предварительным данным, чувствовался запах дыма на четвёртом этаже. В столичном управлении МЧС данными о возгорании не располагают. К месту ЧП подъехали пожарные машины.

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Напомним, ранее в центре Москвы произошёл пожар в отеле МКМ, площадь возгорания достигла 300 квадратных метров. Погибло семь человек, ещё одиннадцать пострадало. Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, причиной пожара стал поджог: один из жильцов мог поджечь помещение из мести шумным соседям.

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Андрей Григорьев
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