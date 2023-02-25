На западе Москвы сработала пожарная сигнализация в ТЦ "Кунцево плаза"
В Москве сработала пожарная сигнализация в многофункциональном комплексе "Кунцево плаза" на Ярцевской улице. Людей вывели из здания. Очевидцы прислали Лайфу соответствующее видео.
По их словам, пожарная тревога сработала во время киносеанса. По предварительным данным, чувствовался запах дыма на четвёртом этаже. В столичном управлении МЧС данными о возгорании не располагают. К месту ЧП подъехали пожарные машины.
Напомним, ранее в центре Москвы произошёл пожар в отеле МКМ, площадь возгорания достигла 300 квадратных метров. Погибло семь человек, ещё одиннадцать пострадало. Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, причиной пожара стал поджог: один из жильцов мог поджечь помещение из мести шумным соседям.
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