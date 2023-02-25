На западе Москвы сработала пожарная сигнализация в ТЦ "Кунцево плаза"

В Москве сработала пожарная сигнализация в многофункциональном комплексе "Кунцево плаза" на Ярцевской улице. Людей вывели из здания. Очевидцы прислали Лайфу соответствующее видео.

Люди выходят из ТЦ "Кунцево плаза" в Москве. Видео © Видео Лайфу прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS )

По их словам, пожарная тревога сработала во время киносеанса. По предварительным данным, чувствовался запах дыма на четвёртом этаже. В столичном управлении МЧС данными о возгорании не располагают. К месту ЧП подъехали пожарные машины.