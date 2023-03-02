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Регион
Опубликовано 2 марта 2023, 15:00
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Фанатский отряд "Эспаньола" вызвал на "забив" проникших в брянские сёла диверсантов

Фанатский отряд "Эспаньола" вызвал на "забив" проникших в брянские сёла диверсантов

Бойцы подразделения "Эспаньола". Обложка © Telegram / "Española | Сообщество "Эспаньола". ОФ. ЧВК"

Бойцы подразделения "Эспаньола". Обложка © Telegram / "Española | Сообщество "Эспаньола". ОФ. ЧВК"

Добровольческое воинское подразделение "Эспаньола", в котором состоят футбольные фанаты, вызвало на "забив" террористов из так называемого Русского добровольческого корпуса (РДК), взявшего на себя ответственность за атаку на сёла в Брянской области. Бойцы предложили противнику сойтись в схватке на равных, указав, что ума и смелости много не надо, чтобы воевать с беззащитными женщинами и детьми в полупустых приграничных населённых пунктах.

"Давайте забьёмся по старым добрым принципам околофутбола. ОФ на ОФ! Ну разве что никакого фейр-плея, можете применять любое дерьмо, даже самое тяжёлое, и мы, конечно, можем тоже. Готовы стартовать прямо сейчас!" — говорится в телеграм-канале футбольных фанатов.

Участники батальона подчеркнули, что "понты на весь мир колотить может любой", но оппонента нужно выбирать себе по уровню.

Число погибших в результате атаки украинской ДРГ на Брянскую область увеличилось до двух
Число погибших в результате атаки украинской ДРГ на Брянскую область увеличилось до двух

Напомним, утром 2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион ДРГ с территории Украины, которая убила местного жителя и ранила десятилетнего ребёнка. По некоторым данным, диверсанты взяли заложников в селе Сушаны, однако власти региона опровергли данную информацию. Ситуация находится на контроле президента России Владимира Путина, который получает оперативную информацию от ФСБ, Минобороны и Росгвардии.

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Наталья Исакова
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