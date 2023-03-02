Добровольческое воинское подразделение "Эспаньола", в котором состоят футбольные фанаты, вызвало на "забив" террористов из так называемого Русского добровольческого корпуса (РДК), взявшего на себя ответственность за атаку на сёла в Брянской области. Бойцы предложили противнику сойтись в схватке на равных, указав, что ума и смелости много не надо, чтобы воевать с беззащитными женщинами и детьми в полупустых приграничных населённых пунктах.