Фанатский отряд "Эспаньола" вызвал на "забив" проникших в брянские сёла диверсантов
Фанатский отряд "Эспаньола" вызвал на "забив" проникших в брянские сёла диверсантов
Бойцы подразделения "Эспаньола". Обложка © Telegram / "Española | Сообщество "Эспаньола". ОФ. ЧВК"
Добровольческое воинское подразделение "Эспаньола", в котором состоят футбольные фанаты, вызвало на "забив" террористов из так называемого Русского добровольческого корпуса (РДК), взявшего на себя ответственность за атаку на сёла в Брянской области. Бойцы предложили противнику сойтись в схватке на равных, указав, что ума и смелости много не надо, чтобы воевать с беззащитными женщинами и детьми в полупустых приграничных населённых пунктах.
"Давайте забьёмся по старым добрым принципам околофутбола. ОФ на ОФ! Ну разве что никакого фейр-плея, можете применять любое дерьмо, даже самое тяжёлое, и мы, конечно, можем тоже. Готовы стартовать прямо сейчас!" — говорится в телеграм-канале футбольных фанатов.
Участники батальона подчеркнули, что "понты на весь мир колотить может любой", но оппонента нужно выбирать себе по уровню.
Напомним, утром 2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион ДРГ с территории Украины, которая убила местного жителя и ранила десятилетнего ребёнка. По некоторым данным, диверсанты взяли заложников в селе Сушаны, однако власти региона опровергли данную информацию. Ситуация находится на контроле президента России Владимира Путина, который получает оперативную информацию от ФСБ, Минобороны и Росгвардии.