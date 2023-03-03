Посол России назвал условие возврата к ДСНВ
Келин: Возврат к ДСНВ возможен при отказе США от попытки одержать стратегическую победу
Россия может вернуться к участию в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), если США откажутся от своей цели нанести ей стратегическое поражение. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
"Это возможно, если США изменят свою цель одержать стратегическую победу над Россией", — сказал дипломат в интервью "Аль-Джазире".
Напомним, 28 февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ. О таком решении он объявил ещё в ходе Послания Федеральному собранию. В МИД заявили, что допускают возвращение к диалогу, но только если Вашингтон сделает шаги по деэскалации. В последний день февраля Россия передала США ноту о приостановке участия в ДСНВ. США уже получили ноту о приостановке участия России в договоре.
ТАСС / AP / Qian Yi