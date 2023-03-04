Сальдо: В Херсонской области усилят контроль после теракта в Брянской области

Власти Херсонской области решили усилить меры защиты от возможных террористических угроз после теракта в Брянской области, в результате которого погибли и пострадали местные жители, в том числе дети. Об этом сообщил врио губернатора Херсонщины Владимир Сальдо.

"Дал поручение усилить защиту Херсонской области от возможных террористических проявлений. Будут усилены внутренние блокпосты и патрули, активизированы мероприятия по выявлению пособников террористов и признаков подготовки терактов. Военные со своей стороны усилят контроль на линии боевого соприкосновения и прилегающей местности", — написал он в своём телеграм-канале.

Сальдо отметил, что произошедший в Брянской области теракт показал истинное лицо российских врагов. Если раньше они лишь перебегали границу для фотографий у пограничного столба, то теперь совершили целенаправленное нападение на мирных жителей.

"Это террористический способ ведения войны. Так же, только в более крупном масштабе, поступали Басаев и Хаттаб в 90-х годах, когда терроризм на Кавказе ещё не был искоренён", — подчеркнул он.