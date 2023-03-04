Сальдо: В Херсонской области усилят контроль после теракта в Брянской области
Власти Херсонской области решили усилить меры защиты от возможных террористических угроз после теракта в Брянской области, в результате которого погибли и пострадали местные жители, в том числе дети. Об этом сообщил врио губернатора Херсонщины Владимир Сальдо.
"Дал поручение усилить защиту Херсонской области от возможных террористических проявлений. Будут усилены внутренние блокпосты и патрули, активизированы мероприятия по выявлению пособников террористов и признаков подготовки терактов. Военные со своей стороны усилят контроль на линии боевого соприкосновения и прилегающей местности", — написал он в своём телеграм-канале.
Сальдо отметил, что произошедший в Брянской области теракт показал истинное лицо российских врагов. Если раньше они лишь перебегали границу для фотографий у пограничного столба, то теперь совершили целенаправленное нападение на мирных жителей.
"Это террористический способ ведения войны. Так же, только в более крупном масштабе, поступали Басаев и Хаттаб в 90-х годах, когда терроризм на Кавказе ещё не был искоренён", — подчеркнул он.
Врио губернатора Херсонской области добавил, что после инцидента необходимо делать соответствующие выводы. Он выразил уверенность, что на государственном уровне будут предприняты все необходимые меры, однако подчеркнул, что нужно активизироваться и на местах, не дожидаясь распоряжений сверху.
Напомним, 2 марта в Брянскую область с Украины проникла диверсионно-разведывательная группа, напавшая на автомобиль с детьми. В результате атаки диверсанты убили водителя и ранили ребёнка. Несмотря на полученное ранение, мальчик спас двух первоклассниц и вывел их в безопасное место. Также в результате нападения погибло двое мужчин. Ответственность за атаку взял на себя "Русский добровольческий корпус". Уже вечером российские спецслужбы выдавили его членов с территории нашей страны.
ТАСС / Андрей Рубцов