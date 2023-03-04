Под Брянском похоронили первую жертву диверсионной группы ВСУ из актёра, самбиста и зэка

В Брянской области простились с Леонидом Г. — водителем автомобиля, который в посёлке Любечане расстреляла диверсионная группа ВСУ, в состав которой входили бывший российский актёр Кирилл Канахин, спортсмен-самбист и неонацист Освальд Лемох (Алексей Огурцов), а также судимый за поножовщину на национальной почве радикал Алексей Кожемякин.