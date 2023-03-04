Под Брянском похоронили первую жертву диверсионной группы ВСУ из актёра, самбиста и зэка
В Брянской области простились с водителем "нивы", убитым украинскими диверсантами
В Брянской области простились с Леонидом Г. — водителем автомобиля, который в посёлке Любечане расстреляла диверсионная группа ВСУ, в состав которой входили бывший российский актёр Кирилл Канахин, спортсмен-самбист и неонацист Освальд Лемох (Алексей Огурцов), а также судимый за поножовщину на национальной почве радикал Алексей Кожемякин.
Проститься с погибшим помимо родственников и друзей пришли неравнодушные жители села и города. Отпевание прошло в церкви Успения Пресвятой Богородицы в посёлке Климово. Мужчину похоронили на местном кладбище.
Второго погибшего — Александра Т. похоронят тоже в субботу. Он работал оператором в местной котельной.
Расстрелянные машины и мины на земле: ФСБ показала видео с места теракта украинских ДРГ под Брянском
Лайф писал, что утром 2 марта с Украины в Брянскую область проникла диверсионно-разведывательная группа. Её участники напали на автомобиль с детьми. Был убит водитель и ранен ребёнок. Несмотря на ранение, десятилетний мальчик спас двух первоклассниц, он вывел их в безопасное место. В результате нападения диверсантов погибло двое мужчин. Ответственность за атаку взял на себя "Русский добровольческий корпус", входящий в состав ВСУ. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, а вечером того же дня ДРГ была выдавлена с территории РФ.
ТАСС / Сергей Бобылев