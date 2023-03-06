Путин в пятницу обсудил с постоянными членами Совбеза теракт в Брянской области

На совещании президента Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ в пятницу обсуждался, в частности, теракт, совершённый украинскими диверсантами в Брянской области. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Состоялось обсуждение. <…> Разумеется, упоминалась и обсуждалась детально ситуация, связанная с террористическим актом в Брянске. Будут приниматься меры по недопущению впредь подобных происшествий", — сказал официальный представитель Кремля.

Напомним, утром 2 марта с Украины в Брянскую область проникла диверсионно-разведывательная группа. Её участники напали на автомобиль с детьми. В результате атаки был убит водитель и ранен ребёнок. Несмотря на ранение, десятилетний мальчик спас двух первоклассниц, он вывел их в безопасное место. Позже стало известно о втором погибшем в результате нападения.