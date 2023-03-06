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6 марта, 09:44

Путин в пятницу обсудил с постоянными членами Совбеза теракт в Брянской области

Песков: Путин в пятницу обсудил с постоянными членами Совбеза теракт в Брянской области

На совещании президента Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ в пятницу обсуждался, в частности, теракт, совершённый украинскими диверсантами в Брянской области. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Состоялось обсуждение. <…> Разумеется, упоминалась и обсуждалась детально ситуация, связанная с террористическим актом в Брянске. Будут приниматься меры по недопущению впредь подобных происшествий", — сказал официальный представитель Кремля.

Президент Владимир Путин в пятницу провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждались меры антитеррористической защищённости объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов. Основная часть совещания по традиции прошла в закрытом режиме.

Раненный диверсантами житель Брянской области вызвал огонь на себя, спасая мам с детьми

Раненный диверсантами житель Брянской области вызвал огонь на себя, спасая мам с детьми

Напомним, утром 2 марта с Украины в Брянскую область проникла диверсионно-разведывательная группа. Её участники напали на автомобиль с детьми. В результате атаки был убит водитель и ранен ребёнок. Несмотря на ранение, десятилетний мальчик спас двух первоклассниц, он вывел их в безопасное место. Позже стало известно о втором погибшем в результате нападения.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Михаил Метцель

Александр Юнашев
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