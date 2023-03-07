В Госдуме предложили лишать свободы за нарушение антитеррористической безопасности

"В случае если нарушение требований к антитеррористической защищённости объектов повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или причинение крупного ущерба (от 1 млн рублей), наказание составит до трёх лет лишения свободы. То же деяние, приведшее к смерти человека, будет караться уже суровей: до пяти лет. В случае смерти двух и более лиц — до семи лет лишения свободы", — уточнил депутат в телеграм-канале.