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Регион
Опубликовано 7 марта 2023, 12:36

В Госдуме предложили лишать свободы за нарушение антитеррористической безопасности

В России необходимо ввести уголовную ответственность за нарушение требований к антитеррористической защищённости объектов. Так считает депутат Госдумы, председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Он рассказал, что разработан соответствующий законопроект, согласно которому предлагается ввести в Уголовный кодекс новую статью.

"В случае если нарушение требований к антитеррористической защищённости объектов повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или причинение крупного ущерба (от 1 млн рублей), наказание составит до трёх лет лишения свободы. То же деяние, приведшее к смерти человека, будет караться уже суровей: до пяти лет. В случае смерти двух и более лиц — до семи лет лишения свободы", — уточнил депутат в телеграм-канале.

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По словам Хинштейна, законопроект уже поддержали правительство и Верховный суд РФ. Документ в ближайшее время планируют внести в Госдуму. Депутат считает, что сейчас проблема антитеррористической защищённости объектов получает особое значение. Он указал, что новый состав УК РФ позволит предотвратить новые трагедии.

Напомним, утром 2 марта в Брянскую область проникла ДРГ с территории Украины. В результате атаки двое мужчин погибли. В селе Любечане диверсанты обстреляли автомобиль с детьми, один ребёнок получил ранения, но спас двух первоклассниц. Президент России Владимир Путин назвал атаку диверсантов терактом.

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LIFE / Владимир Суворов

Илья Суриков
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