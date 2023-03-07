В Госдуме предложили лишать свободы за нарушение антитеррористической безопасности
В России необходимо ввести уголовную ответственность за нарушение требований к антитеррористической защищённости объектов. Так считает депутат Госдумы, председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Он рассказал, что разработан соответствующий законопроект, согласно которому предлагается ввести в Уголовный кодекс новую статью.
"В случае если нарушение требований к антитеррористической защищённости объектов повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или причинение крупного ущерба (от 1 млн рублей), наказание составит до трёх лет лишения свободы. То же деяние, приведшее к смерти человека, будет караться уже суровей: до пяти лет. В случае смерти двух и более лиц — до семи лет лишения свободы", — уточнил депутат в телеграм-канале.
По словам Хинштейна, законопроект уже поддержали правительство и Верховный суд РФ. Документ в ближайшее время планируют внести в Госдуму. Депутат считает, что сейчас проблема антитеррористической защищённости объектов получает особое значение. Он указал, что новый состав УК РФ позволит предотвратить новые трагедии.
Напомним, утром 2 марта в Брянскую область проникла ДРГ с территории Украины. В результате атаки двое мужчин погибли. В селе Любечане диверсанты обстреляли автомобиль с детьми, один ребёнок получил ранения, но спас двух первоклассниц. Президент России Владимир Путин назвал атаку диверсантов терактом.
LIFE / Владимир Суворов