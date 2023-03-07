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7 марта, 11:15

Совет Европы планирует нанять до десяти консультантов для работы с молодёжью на Украине

Совет Европы намерен нанять до десяти консультантов для содействия проекту в области молодёжной политики на Украине. Об этом сказано в тендерной документации, сообщает RT.

"В целях поддержки внедрения проекта Совет Европы ищет не более десяти исполнителей с наличием опыта в области молодёжной политики, работы с молодёжью, [обеспечения] социальной сплочённости и инклюзивности в молодёжной сфере", — говорится в тексте.

Основными направлениями работы консультантов будут, в частности, планирование мероприятий и проведение исследований. Кроме того, они будут заниматься организацией семинаров на темы, которые связаны с участием молодёжи в жизни общества и созданием образовательных ресурсов. При этом Совет Европы готов выделить на работу консультантов не больше 55 тысяч евро.

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Getty Images / Spencer Platt

Никита Осипов
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