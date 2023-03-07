В МИД Украины отвергли причастность Киева к атаке на самолёт под Минском

Украина отвергает свою причастность к атаке на российский самолёт на аэродроме под Минском. О невиновности Киева заявил представитель украинского МИД Олег Николенко.

"Категорически отвергаем инсинуации Александра Лукашенко о якобы причастности украинской стороны к событиям на аэродроме Мачулищи. Очевидно, что это является очередной попыткой создать искусственную угрозу со стороны Украины", — написал он в соцсети.