В МИД Украины отвергли причастность Киева к атаке на самолёт под Минском
Украина отвергает свою причастность к атаке на российский самолёт на аэродроме под Минском. О невиновности Киева заявил представитель украинского МИД Олег Николенко.
"Категорически отвергаем инсинуации Александра Лукашенко о якобы причастности украинской стороны к событиям на аэродроме Мачулищи. Очевидно, что это является очередной попыткой создать искусственную угрозу со стороны Украины", — написал он в соцсети.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что российский самолёт А-50 на белорусском аэродроме Мачулищи атаковали "местные партизаны".
Напомним, белорусские СМИ ранее распространили сообщения о том, что на аэродроме Мачулищи якобы был повреждён самолёт А-50 ВКС России. Позже белорусское телевидение и Минобороны Белоруссии показали кадры с исправным летательным аппаратом. 7 марта белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что к диверсии причастны украинские спецслужбы. Всего же по делу задержано более 20 человек. Сам самолёт не получил серьёзных повреждений.
Telegram / МО Республики Беларусь