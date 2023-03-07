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7 марта, 16:02

В МИД Украины отвергли причастность Киева к атаке на самолёт под Минском

Украина отвергает свою причастность к атаке на российский самолёт на аэродроме под Минском. О невиновности Киева заявил представитель украинского МИД Олег Николенко.

"Категорически отвергаем инсинуации Александра Лукашенко о якобы причастности украинской стороны к событиям на аэродроме Мачулищи. Очевидно, что это является очередной попыткой создать искусственную угрозу со стороны Украины", — написал он в соцсети.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что российский самолёт А-50 на белорусском аэродроме Мачулищи атаковали "местные партизаны".

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Напомним, белорусские СМИ ранее распространили сообщения о том, что на аэродроме Мачулищи якобы был повреждён самолёт А-50 ВКС России. Позже белорусское телевидение и Минобороны Белоруссии показали кадры с исправным летательным аппаратом. 7 марта белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что к диверсии причастны украинские спецслужбы. Всего же по делу задержано более 20 человек. Сам самолёт не получил серьёзных повреждений.

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Telegram / МО Республики Беларусь

Илья Суриков
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