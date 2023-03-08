Блогерша Лерчек как ни в чём не бывало вышла на связь после обысков
Муж блогерши Лерчек поздравил её подписчиц с 8 Марта на следующий день после обысков
В Международный женский день блогерша Лерчек (Валерия Чекалина), в отношении которой возбуждено уголовное дело из-за неуплаты налогов, как ни в чём не бывало вышла на связь с подписчиками в соцсети.
Блогерша Лерчек объявилась в соцсети как ни в чём не бывало. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek
На фотографиях блогерша довольно улыбается в кругу семьи. Первый кадр Лерчек сделала с дочерью, желая женской половине доброго утра, а затем опубликовала с остальными детьми и мужем. Но на этом демонстрация благополучия не заканчивается: мужская половина семейства Чекалиных поздравляет дам с 8 Марта. Женщинам пожелали цвести и пахнуть, "как самый красивый цветок".
Муж блогерши Лерчек поздравил дочь, супругу и подписчиц с 8 Марта. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek
Напомним, блогерша Лерчек обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её супруг Артём — в пособничестве. Одна из компаний Лерчек почти в 20 раз превысила сумму, за которую "бизнесвумен" могла платить по упрощёнке, и принесла девушке за год порядка трёх миллиардов рублей. В доме блогерши прошли обыски, среди прочего там обнаружили золотые слитки.
Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek