Блогерша Лерчек как ни в чём не бывало вышла на связь после обысков

В Международный женский день блогерша Лерчек (Валерия Чекалина), в отношении которой возбуждено уголовное дело из-за неуплаты налогов, как ни в чём не бывало вышла на связь с подписчиками в соцсети.

Блогерша Лерчек объявилась в соцсети как ни в чём не бывало. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

На фотографиях блогерша довольно улыбается в кругу семьи. Первый кадр Лерчек сделала с дочерью, желая женской половине доброго утра, а затем опубликовала с остальными детьми и мужем. Но на этом демонстрация благополучия не заканчивается: мужская половина семейства Чекалиных поздравляет дам с 8 Марта. Женщинам пожелали цвести и пахнуть, "как самый красивый цветок".