Глава Пентагона прокомментировал бои за Артёмовск
Глава Пентагона заявил, что действия ВСУ в Артёмовске должен определять Зеленский
Продолжать ли оборону города Артёмовск (украинское название — Бахмут) в Донбассе или отступать оттуда, должен решать президент Украины Владимир Зеленский. С таким заявлением выступил глава Пентагона Ллойд Остин.
"Говоря о важности Бахмута, я бы сказал, что президент Зеленский ведёт этот бой. Именно он должен понимать, что важно, а что нет для его войск, — нужно ли отступить или оставаться в Бахмуте", — сказал он на брифинге.
Остин при этом выразил уверенность, что, если власти Украины решат отступить из города, это не будет означать, что "война проиграна". Задачей США же глава Пентагона назвал поддержку Киева, чтобы обеспечить его победу.
Как рассказывал Лайф, ранее подразделения ЧВК "Вагнер" заняли всю восточную часть Артёмовска и взяли под контроль одно из помещений завода по обработке цветных металлов. При этом украинское командование приняло решение продолжать удерживать город, несмотря на плачевное положение своих военных, которые пытаются отступать из Артёмовска по просёлочным дорогам.
Fickr / secdef