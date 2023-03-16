Антонов заявил о контактах России и США для предотвращения инцидентов

Посол РФ в США Анатолий Антонов заверил, что Москва продолжает поддерживать контакты с США для предотвращения возможных инцидентов. Его заявление распространила пресс-служба диппредставительства.

"Мы не стремимся к конфликту с ядерной державой. Продолжаем поддерживать контакты, в том числе по линии Минобороны, с целью предотвращения непреднамеренных коллизий. Хотелось бы, чтобы и у американских политиков был такой же настрой к отношениям с Россией", — говорится в заявлении Антонова.

По словам посла, Россия сделала всё возможное, чтобы предупредить авиаинцидент, произошедший 14 марта над Чёрным морем. Он отметил, что РФ заблаговременно оповестила международное сообщество о границах района временного режима использования воздушного пространства в целях проведения СВО. Дипломат указал на непрофессионализм американских военных в данной ситуации. Кроме того, посол назвал высказывания сенатора Линдси Грэма выходящими за рамки здравого смысла. Речь идёт о его призыве сбивать российские аппараты.