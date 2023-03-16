Антонов заявил о контактах России и США для предотвращения инцидентов
Посол РФ в США Анатолий Антонов заверил, что Москва продолжает поддерживать контакты с США для предотвращения возможных инцидентов. Его заявление распространила пресс-служба диппредставительства.
"Мы не стремимся к конфликту с ядерной державой. Продолжаем поддерживать контакты, в том числе по линии Минобороны, с целью предотвращения непреднамеренных коллизий. Хотелось бы, чтобы и у американских политиков был такой же настрой к отношениям с Россией", — говорится в заявлении Антонова.
По словам посла, Россия сделала всё возможное, чтобы предупредить авиаинцидент, произошедший 14 марта над Чёрным морем. Он отметил, что РФ заблаговременно оповестила международное сообщество о границах района временного режима использования воздушного пространства в целях проведения СВО. Дипломат указал на непрофессионализм американских военных в данной ситуации. Кроме того, посол назвал высказывания сенатора Линдси Грэма выходящими за рамки здравого смысла. Речь идёт о его призыве сбивать российские аппараты.
"Неужели сенатор всерьёз считает, что прямое военное столкновение с Россией отвечает интересам избирателей, доверивших ему заботу о своей жизни и благосостоянии? Намеренное нападение на российский самолёт в нейтральном воздушном пространстве — не просто преступление, согласно международному праву, но и открытое объявление войны крупнейшей ядерной державе", — подчеркнул Антонов.
Напомним, 14 марта в США заявили, что американский беспилотник упал в Чёрное море якобы из-за действий российских лётчиков. Затем в Минобороны РФ пояснили, что на самом деле MQ-9 Reaper потерпел крушение из-за резкого манёвра. В Белом доме признали, что США вряд ли смогут достать обломки упавшего БПЛА. Кроме того, в Америке заговорили о возможном прекращении помощи Киеву после этого инцидента. На следующий день Шойгу заявил главе Пентагона о провокационном характере полётов беспилотников США у Крыма. В Минобороны РФ добавили, что Россия не заинтересована в таком развитии событий, но намерена и впредь отвечать на провокации соразмерно.
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