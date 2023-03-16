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16 марта, 13:14

"Подделка": В Сети высмеяли видео Пентагона с упавшим в Чёрное море беспилотником

В Сети высмеяли видео Пентагона с упавшим беспилотником MQ-9 над Чёрным морем

<p>Кадры перед падением американского беспилотника-разведчика MQ-9 Reaper в Чёрное море. Видео © Twitter / <a href="https://twitter.com/disclosetv/status/1636303662900207617" target="_blank" rel="noopener noreferrer">disclosetv</a></p>

Кадры перед падением американского беспилотника-разведчика MQ-9 Reaper в Чёрное море. Видео © Twitter / disclosetv

Пользователи Сети не поверили в правдоподобность видео, на котором запечатлён, предположительно, инцидент с американским беспилотником MQ-9 над Чёрным морем. Большинство из них убеждены, что опубликованный Пентагоном ролик — монтаж и не имеет ничего общего с действительностью.

"Нравится переход к цветным полосам... Действительно делает компьютерную графику правдоподобной!" — написал комментатор.

"Не знаю почему, но это так смешно", — указал другой.

"Почему мне кажется, что это видео — подделка? Почему наше правительство так сильно хотело выложить видео этого происшествия? Простите, я не доверяю", — считает читатель.

"Это кадр из игры Ace Combat", — пошутил пользователь.

Опубликовано видео с американского дрона MQ-9 Reaper перед падением в Чёрное море

Опубликовано видео с американского дрона MQ-9 Reaper перед падением в Чёрное море

Напомним, инцидент произошёл 14 марта. В США изначально заявили, что американский дрон упал якобы из-за действий российских лётчиков, но позже в Госдепе назвали действия РФ непреднамеренными. В Минобороны РФ заявили, что MQ-9 Reaper рухнул из-за резкого манёвра. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что США вряд ли смогут достать обломки упавшего в Чёрное море БПЛА. В свою очередь секретарь Совбеза Николай Патрушев подчеркнул, что Россия намерена сделать это.

Оксана Попова
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