"Подделка": В Сети высмеяли видео Пентагона с упавшим в Чёрное море беспилотником
В Сети высмеяли видео Пентагона с упавшим беспилотником MQ-9 над Чёрным морем
Кадры перед падением американского беспилотника-разведчика MQ-9 Reaper в Чёрное море. Видео © Twitter / disclosetv
Пользователи Сети не поверили в правдоподобность видео, на котором запечатлён, предположительно, инцидент с американским беспилотником MQ-9 над Чёрным морем. Большинство из них убеждены, что опубликованный Пентагоном ролик — монтаж и не имеет ничего общего с действительностью.
"Нравится переход к цветным полосам... Действительно делает компьютерную графику правдоподобной!" — написал комментатор.
"Не знаю почему, но это так смешно", — указал другой.
"Почему мне кажется, что это видео — подделка? Почему наше правительство так сильно хотело выложить видео этого происшествия? Простите, я не доверяю", — считает читатель.
"Это кадр из игры Ace Combat", — пошутил пользователь.
Напомним, инцидент произошёл 14 марта. В США изначально заявили, что американский дрон упал якобы из-за действий российских лётчиков, но позже в Госдепе назвали действия РФ непреднамеренными. В Минобороны РФ заявили, что MQ-9 Reaper рухнул из-за резкого манёвра. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что США вряд ли смогут достать обломки упавшего в Чёрное море БПЛА. В свою очередь секретарь Совбеза Николай Патрушев подчеркнул, что Россия намерена сделать это.