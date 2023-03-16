"Подделка": В Сети высмеяли видео Пентагона с упавшим в Чёрное море беспилотником

Пользователи Сети не поверили в правдоподобность видео, на котором запечатлён, предположительно, инцидент с американским беспилотником MQ-9 над Чёрным морем. Большинство из них убеждены, что опубликованный Пентагоном ролик — монтаж и не имеет ничего общего с действительностью.

"Нравится переход к цветным полосам... Действительно делает компьютерную графику правдоподобной!" — написал комментатор.

"Не знаю почему, но это так смешно", — указал другой.

"Почему мне кажется, что это видео — подделка? Почему наше правительство так сильно хотело выложить видео этого происшествия? Простите, я не доверяю", — считает читатель.