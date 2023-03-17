Военный эксперт предостерёг США от отправки новых БПЛА в закрытую зону: Рискуют потерять
Эксперт Коротченко: США рискуют потерять в Чёрном море новые БПЛА, если отправят их в закрытую зону
США рискуют потерять в Чёрном море новые беспилотники, если попытаются отправить их в зону, объявленную закрытой в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Такое мнение выразил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби о том, что Вашингтон не собирается придерживаться авиационных ограничений, введённых Россией над Чёрным морем.
"После инцидента с потерей беспилотника Пентагон внимательным образом анализирует ситуацию и просчитывает риски. Понятно, что при направлении очередных беспилотников-разведчиков в зону, которая объявлена закрытой в связи с проведением специальной военной операции, американцы будут терять всё новые и новые БПЛА", — цитирует эксперта РИА "Новости".
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По этой причине, отметил Коротченко, сейчас в Вашингтоне анализируют риски и соотносят возможные потери с необходимостью вести разведку в этом регионе. Эксперт подчеркнул, что критически важным для Пентагона будет то, сможет ли Россия поднять обломки разбившегося американского беспилотника. Успех РФ "станет новым и очень чувствительным репутационным ударом по Пентагону и американской военной машине в целом", заключил специалист.
Напомним, авиапроисшествие над Чёрным морем случилось 14 марта. Первоначально власти США заявляли, что MQ-9 Reaper якобы упал в результате действий лётчиков российского истребителя Су-27, однако позже в Госдепе США назвали действия РФ непреднамеренными. При этом в Минобороны России отметили, что беспилотник рухнул из-за резкого манёвра. Позже стало известно, что перехвативших американский БПЛА лётчиков представят к наградам.
Getty Images / Isaac Brekken