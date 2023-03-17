Военный эксперт предостерёг США от отправки новых БПЛА в закрытую зону: Рискуют потерять

США рискуют потерять в Чёрном море новые беспилотники, если попытаются отправить их в зону, объявленную закрытой в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Такое мнение выразил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби о том, что Вашингтон не собирается придерживаться авиационных ограничений, введённых Россией над Чёрным морем.

"После инцидента с потерей беспилотника Пентагон внимательным образом анализирует ситуацию и просчитывает риски. Понятно, что при направлении очередных беспилотников-разведчиков в зону, которая объявлена закрытой в связи с проведением специальной военной операции, американцы будут терять всё новые и новые БПЛА", — цитирует эксперта РИА "Новости".