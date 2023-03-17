В Китае припомнили США провокации с военной техникой против врагов

Власти США используют различные ситуации с участием своей военной техники для обострения обстановки вокруг государств, которые Вашингтон считает своими противниками. Об этом говорится в статье издания Global Times.

Как заявили авторы материала, недавний инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper в Чёрном море является примером подобной провокации. В статье указывается, что после окончания холодной войны большинство авиаинцидентов с военными летательными аппаратами в мире были связаны с американской армией. При этом некоторые из них серьёзно усложняли региональную напряжённость. Целями таких провокаций были страны, которые США публично называли "мнимыми врагами", что очень показательно, говорится в публикации.

Кроме того, аналитики утверждают, что большое внимание в мире к инциденту с американским беспилотником подчёркивает незаинтересованность в обострении кризисных отношений между Вашингтоном и Москвой.