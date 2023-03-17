В Китае припомнили США провокации с военной техникой против врагов
Global Times: США используют свою военную технику для провокаций против стран-противников
Власти США используют различные ситуации с участием своей военной техники для обострения обстановки вокруг государств, которые Вашингтон считает своими противниками. Об этом говорится в статье издания Global Times.
Как заявили авторы материала, недавний инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper в Чёрном море является примером подобной провокации. В статье указывается, что после окончания холодной войны большинство авиаинцидентов с военными летательными аппаратами в мире были связаны с американской армией. При этом некоторые из них серьёзно усложняли региональную напряжённость. Целями таких провокаций были страны, которые США публично называли "мнимыми врагами", что очень показательно, говорится в публикации.
Кроме того, аналитики утверждают, что большое внимание в мире к инциденту с американским беспилотником подчёркивает незаинтересованность в обострении кризисных отношений между Вашингтоном и Москвой.
"По мере того как США проводят всё больше и больше военных операций за рубежом, увеличивается и частота их провокаций. Между тем атмосфера отношений между крупными державами серьёзно ухудшилась, а двусторонние ограничения и механизмы коммуникации серьёзно пострадали", — отмечается в статье.
Как сообщал Лайф, инцидент в небе над Чёрным морем произошёл 14 марта. Изначально американские власти заявляли, что их MQ-9 Reaper якобы упал в результате действий российских лётчиков Су-27, однако позже в Госдепе назвали действия РФ непреднамеренными. А в Минобороны РФ раскрыли, что беспилотник рухнул из-за резкого манёвра. В свою очередь зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя инцидент, заявил, что США "вконец оборзели".
ТАСС / Zuma