У австрийцев появились вопросы к Байдену из-за слов об ордере на "арест" Путина
Читатели Exxpress осудили Байдена за поддержку ордера МУС на "арест" Путина
Читатели австрийского издания Exxpress жёстко прошлись по президенту США Джо Байдену за его слова об ордере Международного уголовного суда (МУС) на "арест" российского лидера Владимира Путина. Они указали на двойные стандарты международного права и бесполезность принятого решения.
"А как насчёт ордера на арест Байдена за саботаж на "Северных потоках" и ордера на [Урсулу] фон дер Ляйен за мошеннические сделки с Pfizer?" — написал один из комментаторов.
"Он [Байден] этому рад, хотя США до сих пор не ратифицировали статут МУС и также не признают его", — указал другой.
"Путин не позволит самозванцам посадить его в тюрьму. Где доказательства военных преступлений и похищения детей? Я думаю, тут большую роль играет военная пропаганда [президента Украины Владимира] Зеленского", — возмутился третий.
"Никогда бы не подумал, что Запад способен на такую дешёвую пропаганду. Выдача ордера на арест Путина — всего лишь примитивный признак полной беспомощности", — предположил следующий пользователь.
"Байдену лучше бы прояснить ситуацию с "Северным потоком". Это был самый сложный по исполнению теракт в истории. Он должен быть отправлен в дом престарелых, большего от потрёпанного старика ждать не приходится", — заключил очередной читатель.
Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на "арест" Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. На это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Россия не признаёт МУС и его решения, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев сравнил документ с туалетной бумагой. Президент США Джо Байден назвал "ордер" "оправданным", на что в Посольстве РФ в Вашингтоне указали на "шизофрению" у американского лидера. СКР начал проверку.
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