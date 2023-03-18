У австрийцев появились вопросы к Байдену из-за слов об ордере на "арест" Путина

Читатели австрийского издания Exxpress жёстко прошлись по президенту США Джо Байдену за его слова об ордере Международного уголовного суда (МУС) на "арест" российского лидера Владимира Путина. Они указали на двойные стандарты международного права и бесполезность принятого решения.

"А как насчёт ордера на арест Байдена за саботаж на "Северных потоках" и ордера на [Урсулу] фон дер Ляйен за мошеннические сделки с Pfizer?" — написал один из комментаторов.

"Он [Байден] этому рад, хотя США до сих пор не ратифицировали статут МУС и также не признают его", — указал другой.

"Путин не позволит самозванцам посадить его в тюрьму. Где доказательства военных преступлений и похищения детей? Я думаю, тут большую роль играет военная пропаганда [президента Украины Владимира] Зеленского", — возмутился третий.

"Никогда бы не подумал, что Запад способен на такую ​​дешёвую пропаганду. Выдача ордера на арест Путина — всего лишь примитивный признак полной беспомощности", — предположил следующий пользователь.