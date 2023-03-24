В Минобороны РФ предупредили Киев, что боеприпасы с ураном нанесут непоправимый вред самим украинцам
Киев нанесёт непоправимый вред военнослужащим Вооружённых сил Украины и мирным жителям в случае применения боеприпасов с обеднённым ураном. Кроме того, такие снаряды принесут колоссальный ущерб сельскому хозяйству Незалежной. Об этом заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил (ВС) РФ Игорь Кириллов.
"Запад прекрасно знает о негативных последствиях применения боеприпасов с обеднённым ураном. Несмотря на то что применение таких боеприпасов окажет непоправимый вред здоровью военнослужащих ВСУ и гражданскому населению, страны НАТО, в частности Великобритания, выражают готовность поставки такого вида оружия киевскому режиму", — сказал он в ходе брифинга.
Кириллов также предупредил, что после применения снарядов с обеднённым ураном будут заражены значительные посевные площади Украины, и сельхозэкспорт с территории страны будет обрушен на десятилетия или даже столетия.
"Помимо заражения собственного населения это нанесёт колоссальный экономический ущерб агропромышленному комплексу Украины, прежде всего растениеводству и животноводству, обрушив любой экспорт сельскохозяйственной продукции с территории Украины на многие десятилетия, если не на столетия, в будущем", — добавил он.
Напомним, замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила о передаче Украине боеприпасов с обеднённым ураном. Эти снаряды "показали" себя в Югославии — в ходе бомбардировок США выпустили по стране более 40 тысяч таких бомб. Президент РФ Владимир Путин предупредил, что Москва будет вынуждена отреагировать на этот шаг должным образом. А глава МО РФ Сергей Шойгу назвал намерение Британии ещё одной пройденной ступенькой, ведущей к ядерной конфронтации. Американский журнал Military Watch, в свою очередь, уже сравнил эффект от применения урановых снарядов с последствиями Хиросимы.
LIFE / Павел Баранов