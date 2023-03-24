В Минобороны РФ предупредили Киев, что боеприпасы с ураном нанесут непоправимый вред самим украинцам

Киев нанесёт непоправимый вред военнослужащим Вооружённых сил Украины и мирным жителям в случае применения боеприпасов с обеднённым ураном. Кроме того, такие снаряды принесут колоссальный ущерб сельскому хозяйству Незалежной. Об этом заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил (ВС) РФ Игорь Кириллов.

"Запад прекрасно знает о негативных последствиях применения боеприпасов с обеднённым ураном. Несмотря на то что применение таких боеприпасов окажет непоправимый вред здоровью военнослужащих ВСУ и гражданскому населению, страны НАТО, в частности Великобритания, выражают готовность поставки такого вида оружия киевскому режиму", — сказал он в ходе брифинга.

Кириллов также предупредил, что после применения снарядов с обеднённым ураном будут заражены значительные посевные площади Украины, и сельхозэкспорт с территории страны будет обрушен на десятилетия или даже столетия.