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28 марта, 18:15

Возможности разведки США ограничились из-за инцидента с беспилотником над Чёрным морем

CNN: Новые маршруты США над Чёрным морем сокращают "способность собирать разведданные"

Новые маршруты для беспилотников США в районе Чёрного моря, которые появились после инцидента с дроном Reaper, сократили возможности Вашингтона по сбору разведывательных данных. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на высокопоставленный источник в Пентагоне.

"Это определённо ограничивает нашу способность собирать разведданные", — отметил собеседник телеканала.

При этом другой неназванный американский чиновник заявил, что, сменив маршруты, администрация президента Джо Байдена пытается избежать инцидентов, которые могут перерасти в прямой конфликт с РФ. По его словам, полёты БПЛА по отдалённой траектории продолжатся "какое-то время", хотя уже появился "аппетит" вернуться к маршрутам вблизи российской территории.

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Напомним, 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Чёрное море возле Крыма. Власти США обвинили в "атаке" российские Су-27. Однако лётчики Сергей Попов и Василий Вавилов бортовое вооружение не применяли, резким маневрированием вынудили дрон сменить курс, в результате чего тот упал в воду. В Минобороны РФ наградили пилотов. В Кремле допустили, что российские военные могут поднять со дна моря американский беспилотник, если посчитают это необходимым для интересов безопасности.

Обложка ©

Getty Images / United States European Command / Anadolu Agency

Варвара Романова
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