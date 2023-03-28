Возможности разведки США ограничились из-за инцидента с беспилотником над Чёрным морем

Новые маршруты для беспилотников США в районе Чёрного моря, которые появились после инцидента с дроном Reaper, сократили возможности Вашингтона по сбору разведывательных данных. Об этом сообщает CNN , ссылаясь на высокопоставленный источник в Пентагоне.

При этом другой неназванный американский чиновник заявил, что, сменив маршруты, администрация президента Джо Байдена пытается избежать инцидентов, которые могут перерасти в прямой конфликт с РФ. По его словам, полёты БПЛА по отдалённой траектории продолжатся "какое-то время", хотя уже появился "аппетит" вернуться к маршрутам вблизи российской территории.