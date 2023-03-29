СК возбудил ещё одно дело после того, как частная скорая высадила ребёнка в Подмосковье

Следственный комитет возбудил ещё одно дело (на этот раз по статье "Мошенничество") после того, как сотрудники частной скорой в Подмосковье отказались везти ребёнка в больницу, потребовав 100 тысяч за транспортировку. Отца мальчика признали потерпевшим по делу. Об этом Лайфу сообщил адвокат семьи Евгений Корчаго.

Он также рассказал, что фельдшер, который требовал деньги, уволился по собственному желанию спустя два дня после инцидента.