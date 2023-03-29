СК возбудил ещё одно дело после того, как частная скорая высадила ребёнка в Подмосковье
13-летний Амин, которого высадили из частной скорой. Фото © LIFE
Следственный комитет возбудил ещё одно дело (на этот раз по статье "Мошенничество") после того, как сотрудники частной скорой в Подмосковье отказались везти ребёнка в больницу, потребовав 100 тысяч за транспортировку. Отца мальчика признали потерпевшим по делу. Об этом Лайфу сообщил адвокат семьи Евгений Корчаго.
Он также рассказал, что фельдшер, который требовал деньги, уволился по собственному желанию спустя два дня после инцидента.
"Уволили его ещё 13 марта. Это всё попытки обрубить хвосты. Конечно, им это не удастся в любом случае. Но тем не менее господин Яковенко и отработал там всего, кажется, два месяца", — рассказал Лайфу Корчаго.
Лайф напоминает, что в Подмосковье фельдшер частной скорой помощи выгнал мать с задыхающимся ребёнком из машины. По словам родителей мальчика, медработник требовал заплатить ему 100 тысяч рублей. После публикации Лайфа глава Минздрава поручил Росздравнадзору провести проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело. На ситуацию обратили внимание в Госдуме, из-за этого скандала там предложили ужесточить требования к частным скорым.