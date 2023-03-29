Телеведущий Дроздов ляжет в больницу на реабилитацию после перелома рёбер
Дочь телеведущего Николая Дроздова рассказала о его предстоящей реабилитации в больнице
Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин
Телеведущий, учёный-зоолог Николай Дроздов планирует лечь в больницу для прохождения курса реабилитации. Об этом рассказала его дочь Елена в беседе с телеканалом "360".
"Он собирается поехать на реабилитацию в больницу. Это не что-то плохое, а хорошее", — сказала Елена.
По её словам, в стационаре отцу наметили программу лечения и восстановительные процедуры. У телеведущего прошли боли после недавнего перелома рёбер, однако травма отразилась на общем состоянии его здоровья, отметила дочь. При этом Дроздов старается делать зарядку и ходит по лестнице, а родные создают условия, чтобы он как можно больше двигался, гулял и получал дополнительную физическую нагрузку.
Ранее жена Николая Дроздова Татьяна выдвинула версию, что супруг мог получить множественные переломы костей в результате падения, так как в его организме не хватает микроэлементов из-за 50 лет вегетарианства.
Напомним, 29 января Николай Дроздов попал в больницу с переломами рёбер после неудачного падения на улице. Телеведущего выписали и отпустили домой 7 февраля. Он признался, что не собирается подавать в суд на коммунальщиков.