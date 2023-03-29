Телеведущий Дроздов ляжет в больницу на реабилитацию после перелома рёбер

Телеведущий, учёный-зоолог Николай Дроздов планирует лечь в больницу для прохождения курса реабилитации. Об этом рассказала его дочь Елена в беседе с телеканалом "360".

"Он собирается поехать на реабилитацию в больницу. Это не что-то плохое, а хорошее", — сказала Елена.

По её словам, в стационаре отцу наметили программу лечения и восстановительные процедуры. У телеведущего прошли боли после недавнего перелома рёбер, однако травма отразилась на общем состоянии его здоровья, отметила дочь. При этом Дроздов старается делать зарядку и ходит по лестнице, а родные создают условия, чтобы он как можно больше двигался, гулял и получал дополнительную физическую нагрузку.