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30 марта, 10:41

Песков: Москва решительно осуждает попытки выселения монахов из Киево-Печерской лавры

Москва решительно осуждает попытки выселить монахов из Киево-Печерской лавры и давление на священнослужителей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы осуждаем. Решительно осуждаем эти действия. Мы осуждаем давление, которое оказывается на священнослужителей, которое оказывается на Русскую православную церковь", — сказал представитель Кремля на брифинге.

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Киевские власти обязали монахов УПЦ покинуть здания монастыря до 23:59 29 марта, однако служители лавры никуда не ушли. Сегодня к монастырю прибыли члены комиссии по принятию имущества обители в государственное пользование, но покинули территорию монастыря. Сообщалось, что к зданиям их не подпустили верующие. Вместе с тем местные СМИ передают, что представители киевских властей вернутся завтра утром. Тем временем иск монахов уже зарегистрирован в суде, первое заседание назначено на 26 апреля, по словам наместника лавры митрополита Павла, до окончания суда священнослужители никуда не уйдут. Однако украинский Минкульт продолжает настаивать на их выселении.

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ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Александр Юнашев
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