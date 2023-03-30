Песков: Москва решительно осуждает попытки выселения монахов из Киево-Печерской лавры
Москва решительно осуждает попытки выселить монахов из Киево-Печерской лавры и давление на священнослужителей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы осуждаем. Решительно осуждаем эти действия. Мы осуждаем давление, которое оказывается на священнослужителей, которое оказывается на Русскую православную церковь", — сказал представитель Кремля на брифинге.
Киевские власти обязали монахов УПЦ покинуть здания монастыря до 23:59 29 марта, однако служители лавры никуда не ушли. Сегодня к монастырю прибыли члены комиссии по принятию имущества обители в государственное пользование, но покинули территорию монастыря. Сообщалось, что к зданиям их не подпустили верующие. Вместе с тем местные СМИ передают, что представители киевских властей вернутся завтра утром. Тем временем иск монахов уже зарегистрирован в суде, первое заседание назначено на 26 апреля, по словам наместника лавры митрополита Павла, до окончания суда священнослужители никуда не уйдут. Однако украинский Минкульт продолжает настаивать на их выселении.
ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO