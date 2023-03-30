Песков: Москва решительно осуждает попытки выселения монахов из Киево-Печерской лавры

Москва решительно осуждает попытки выселить монахов из Киево-Печерской лавры и давление на священнослужителей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы осуждаем. Решительно осуждаем эти действия. Мы осуждаем давление, которое оказывается на священнослужителей, которое оказывается на Русскую православную церковь", — сказал представитель Кремля на брифинге.