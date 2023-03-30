Назван единственный монах Киево-Печерской лавры, перешедший к раскольникам

Только один монах из братии Киево-Печерской Лавры ушёл на сторону раскольнической ПЦУ, никакого массового перехода нет. Так управляющий делами УПЦ митрополит Антоний прокомментировал возникшие слухи.

"В СМИ начала распространяться недостоверная информация о массовом переходе братии монастыря в ПЦУ. Хочу официально заявить: такая информация не соответствует действительности. К настоящему моменту, кроме отца Авраамия, в ПЦУ никто не перешёл", — сказал он.