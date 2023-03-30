Назван единственный монах Киево-Печерской лавры, перешедший к раскольникам
Митрополит УПЦ Антоний заявил, что только один монах Киевской лавры ушёл к раскольникам
Только один монах из братии Киево-Печерской Лавры ушёл на сторону раскольнической ПЦУ, никакого массового перехода нет. Так управляющий делами УПЦ митрополит Антоний прокомментировал возникшие слухи.
"В СМИ начала распространяться недостоверная информация о массовом переходе братии монастыря в ПЦУ. Хочу официально заявить: такая информация не соответствует действительности. К настоящему моменту, кроме отца Авраамия, в ПЦУ никто не перешёл", — сказал он.
Митрополит подчеркнул, что Авраамий "предпочёл земное вместо небесного и стал в ряды предателей", а его решение перейти в ПЦУ противоречит основным монашеским устоям. Он также напомнил, что даже у ближайших апостолов Иисуса Христа был предатель — Иуда Искариотский.
Напомним, киевские власти обязали монахов УПЦ покинуть здания монастыря 29 марта, однако служители лавры никуда не ушли. Сегодня к месту пришли десятки верующих, украинские силовики также замечены у стен монастыря. 26 апреля суд рассмотрит жалобу монахов на действия властей. До вынесения решения священнослужители не намерены покидать обитель.
ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO