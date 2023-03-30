Сенатор увидел в задержании журналиста WSJ свидетельство "агрессивной работы" США против РФ
Сенатор Джабаров прокомментировал задержание журналиста WSJ за шпионаж
То, что США использовали журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича для шпионской деятельности, ещё раз говорит о том, как агрессивно работают американцы против России. Об этом заявил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
Сенатора удивило то, что к агентурной работе был привлечён гражданский, не имеющий дипломатического иммунитета, который в случае задержания будет осуждён по всей строгости закона. Это вызывает массу вопросов к адекватности принимавших решение в США, добавил Джабаров.
"Получается, используется человек, которому в случае неуспеха грозит реальный срок, уголовное наказание. Поэтому США, конечно же, будут кричать, шуметь, заявлять, что это неправда. Но я думаю, что у нас есть все основания и сотрудники ФСБ могут предоставить все доказательства. Но это ещё раз говорит о том, как агрессивно работают американцы против Российской Федерации", — подчеркнул политик в беседе в РИА ФАН.
Джабаров также объяснил, что Екатеринбург для шпионской работы был выбран неслучайно: там находится много оборонных предприятий.
"Мы имеем сейчас реально очень серьёзное преимущество перед американцами в новых типах вооружений, поэтому их устремления направлены на получение любого вида информации, в которой заинтересованы США", — добавил сенатор.
Напомним, корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге за шпионаж. В ФСБ уличили американца в сборе секретных данных о деятельности одного из предприятий российского ВПК. Кремль уточнил, что журналист задержан с поличным. В самой газете по этому поводу "выразили глубокую обеспокоенность". При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что работа Гершковича не имела ничего общего с журналистикой.
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