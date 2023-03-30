Сенатор увидел в задержании журналиста WSJ свидетельство "агрессивной работы" США против РФ

То, что США использовали журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича для шпионской деятельности, ещё раз говорит о том, как агрессивно работают американцы против России. Об этом заявил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Сенатора удивило то, что к агентурной работе был привлечён гражданский, не имеющий дипломатического иммунитета, который в случае задержания будет осуждён по всей строгости закона. Это вызывает массу вопросов к адекватности принимавших решение в США, добавил Джабаров.

"Получается, используется человек, которому в случае неуспеха грозит реальный срок, уголовное наказание. Поэтому США, конечно же, будут кричать, шуметь, заявлять, что это неправда. Но я думаю, что у нас есть все основания и сотрудники ФСБ могут предоставить все доказательства. Но это ещё раз говорит о том, как агрессивно работают американцы против Российской Федерации", — подчеркнул политик в беседе в РИА ФАН.

Джабаров также объяснил, что Екатеринбург для шпионской работы был выбран неслучайно: там находится много оборонных предприятий.