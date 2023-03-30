МИД призвал мировое сообщество помешать изгнанию монахов из Киево-Печерской лавры

Россия настоятельно просит международные структуры отреагировать на действия киевских властей в отношении Украинской православной церкви (УПЦ) и принудить их остановить этот преступный произвол. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы вновь призываем профильные международные структуры, мировое сообщество и прежде всего православный мир дать принципиальную оценку действиям киевского режима в отношении Украинской православной церкви, потребовать от него прекратить этот антигуманный, бездуховный произвол, эти преступные деяния", — сказала она на брифинге.