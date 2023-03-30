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30 марта, 13:09

МИД призвал мировое сообщество помешать изгнанию монахов из Киево-Печерской лавры

МИД РФ призывает мировое сообщество потребовать от Киева остановить произвол против УПЦ

<p>Обложка © ТАСС / SOPA Images via / Sergei Chuzavkov</p>

Обложка © ТАСС / SOPA Images via / Sergei Chuzavkov

Россия настоятельно просит международные структуры отреагировать на действия киевских властей в отношении Украинской православной церкви (УПЦ) и принудить их остановить этот преступный произвол. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы вновь призываем профильные международные структуры, мировое сообщество и прежде всего православный мир дать принципиальную оценку действиям киевского режима в отношении Украинской православной церкви, потребовать от него прекратить этот антигуманный, бездуховный произвол, эти преступные деяния", — сказала она на брифинге.

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Напомним, киевские власти обязали монахов УПЦ покинуть здания Киево-Печерской лавры до 29 марта, однако те никуда не ушли. Сегодня к месту пришли десятки верующих, украинские силовики также замечены у стен монастыря. 26 апреля суд рассмотрит жалобу монахов на действия властей. До вынесения решения священнослужители не намерены покидать обитель.

Татьяна Миссуми
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