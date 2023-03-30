МИД призвал мировое сообщество помешать изгнанию монахов из Киево-Печерской лавры
МИД РФ призывает мировое сообщество потребовать от Киева остановить произвол против УПЦ
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Россия настоятельно просит международные структуры отреагировать на действия киевских властей в отношении Украинской православной церкви (УПЦ) и принудить их остановить этот преступный произвол. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы вновь призываем профильные международные структуры, мировое сообщество и прежде всего православный мир дать принципиальную оценку действиям киевского режима в отношении Украинской православной церкви, потребовать от него прекратить этот антигуманный, бездуховный произвол, эти преступные деяния", — сказала она на брифинге.
Напомним, киевские власти обязали монахов УПЦ покинуть здания Киево-Печерской лавры до 29 марта, однако те никуда не ушли. Сегодня к месту пришли десятки верующих, украинские силовики также замечены у стен монастыря. 26 апреля суд рассмотрит жалобу монахов на действия властей. До вынесения решения священнослужители не намерены покидать обитель.