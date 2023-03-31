Захарова назвала недопустимыми попытки Запада модерировать ситуацию изнутри в Грузии
Попытки западного вмешательства в дела Грузии и модерирования ситуации в стране изнутри абсолютно недопустимы. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Абсолютно недопустимы такие грубые попытки не просто вмешательства, а модерирования ситуации изнутри через понятные институты — все их тоже хорошо знают — так называемые НПО, так называемых общественных деятелей, во многом всё это режиссируется извне напрямую", — пояснила Захарова в интервью в проекте "Многополярность".
Дипломат добавила, что это "банальные, примитивные" попытки повлиять на ситуацию извне, которые несут угрозу безопасности и стабильности региона. Захарова отметила, что западные страны почему-то считают его зоной своих исключительных интересов, тогда как на самом деле здесь находится молодое демократическое государство. Москва при этом понимает, что речь идёт о стране, выстраивающей свою государственность с учётом новых исторических реалий, подытожила она.
Напомним, ранее в Грузии начались протесты против законопроекта об иностранных агентах, который копирует аналогичный документ, действующий в США. Принятие проекта депутатами в первом чтении спровоцировало новую волну недовольства: протестующие попытались прорваться в Парламент Грузии, но их разогнал спецназ. Вашингтон пригрозил Тбилиси санкциями в случае утверждения законопроекта об иноагентах. Грузинские депутаты в итоге отклонили документ.