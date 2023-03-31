Захарова назвала недопустимыми попытки Запада модерировать ситуацию изнутри в Грузии

Попытки западного вмешательства в дела Грузии и модерирования ситуации в стране изнутри абсолютно недопустимы. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Абсолютно недопустимы такие грубые попытки не просто вмешательства, а модерирования ситуации изнутри через понятные институты — все их тоже хорошо знают — так называемые НПО, так называемых общественных деятелей, во многом всё это режиссируется извне напрямую", — пояснила Захарова в интервью в проекте "Многополярность".