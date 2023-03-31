Концепция внешней политики объявляет Россию одним из суверенных центров мирового развития

Благодаря решающему вкладу в победу во Второй мировой войне и последующим усилиям по построению многополярного мира Россия является одним из суверенных центров мирового развития. Об этом говорится в обновлённой Концепции внешней политики РФ, утверждённой 31 марта указом главы государства Владимира Путина.

"Россия с учётом её решающего вклада в победу во Второй мировой войне, а также деятельной роли в создании современной системы международных отношений и ликвидации мировой системы колониализма выступает в качестве одного из суверенных центров мирового развития и выполняет исторически сложившуюся уникальную миссию по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы", — указано в документе.