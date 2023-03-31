Концепция внешней политики объявляет Россию одним из суверенных центров мирового развития
Благодаря решающему вкладу в победу во Второй мировой войне и последующим усилиям по построению многополярного мира Россия является одним из суверенных центров мирового развития. Об этом говорится в обновлённой Концепции внешней политики РФ, утверждённой 31 марта указом главы государства Владимира Путина.
"Россия с учётом её решающего вклада в победу во Второй мировой войне, а также деятельной роли в создании современной системы международных отношений и ликвидации мировой системы колониализма выступает в качестве одного из суверенных центров мирового развития и выполняет исторически сложившуюся уникальную миссию по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы", — указано в документе.
Также из текста следует, что место России определяется наличием у нашей страны значительных ресурсов во всех сферах жизнедеятельности, а также постоянным членством в СБ ООН, участием в ведущих межгосударственных организациях. Вместе с тем в документе напоминается, что РФ является одной из двух крупнейших ядерных держав и государством-правопреемником СССР.
Ранее Лайф писал о том, что президент РФ Владимир Путин утвердил новую редакцию Концепции внешней политики. Напомним, текст новой концепции был одобрен в 2022 году, однако в связи с развитием ситуации было решено продолжить работу и учесть новые моменты. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о том, что обновлённая концепция предусматривает изменения на внешнеполитическом контуре после начала СВО. Согласно документу, РФ, в частности, провозгласила себя оплотом Русского мира, а также в документе говорится, что внешняя политика нашей страны носит миролюбивый и прагматичный характер.
ТАСС / Михаил Терещенко