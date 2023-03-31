Концепция внешней политики активизирует оформление госграницы РФ по международному праву

Согласно обновлённой Концепции внешней политики РФ, Россия активизирует процесс оформления своей государственной границы в рамках международного права.

В тексте документа сказано, что страна уделит приоритетное внимание "активизации процесса международно-правового оформления государственной границы Российской Федерации и границ морских пространств, в пределах которых Россия осуществляет суверенные права и юрисдикцию".

Такие меры обусловлены необходимостью обеспечения отношений национальных интересов РФ, важности укрепления отношений добрососедства, доверия и сотрудничества с сопредельными государствами.