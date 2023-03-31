Концепция внешней политики активизирует оформление госграницы РФ по международному праву
Согласно обновлённой Концепции внешней политики РФ, Россия активизирует процесс оформления своей государственной границы в рамках международного права.
В тексте документа сказано, что страна уделит приоритетное внимание "активизации процесса международно-правового оформления государственной границы Российской Федерации и границ морских пространств, в пределах которых Россия осуществляет суверенные права и юрисдикцию".
Такие меры обусловлены необходимостью обеспечения отношений национальных интересов РФ, важности укрепления отношений добрососедства, доверия и сотрудничества с сопредельными государствами.
По результатам референдумов суверенитет России распространяется на Крым и Севастополь, а также на ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.
Ранее Лайф писал о том, что президент РФ Владимир Путин утвердил новую редакцию Концепции внешней политики. Напомним, текст новой концепции был одобрен в 2022 году, однако в связи с развитием ситуации было решено продолжить работу и учесть новые моменты. Согласно документу, РФ, в частности, провозгласила себя оплотом Русского мира, в документе также говорится, что внешняя политика нашей страны носит миролюбивый и прагматичный характер. Также Концепция внешней политики РФ объявляет Россию одним из суверенных центров мирового развития.
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