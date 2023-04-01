Политолог указал, что миссия РФ осталась прежней в обновлённой Концепции внешней политики

"Если посмотреть шире, посмотреть на Конституцию РФ, учесть основы госполитики по сохранению, защите традиционных ценностей и ряд других документов, то мы видим, что это связано, последовательная такая картина, которая, собственно, и декларирует важное для России направление. Безусловно, это защита суверенитета для народосбережения. Невозможно развиваться, развивать экономику, повышать благосостояние, улучшать демографию без системы защиты, без отражения внешних угроз. Без защиты страна станет фактически эксплуатируемой другими, ни о каком развитии и повышении благосостояния тут говорить уже не придётся", — пояснил эксперт.

Также наш собеседник обратил внимание на пункт Концепции внешней политики России, в котором она называется "самобытной страной-цивилизацией". Об этом прежде неоднократно писали западные политологи, теперь же данное понятие закреплено уже на государственном уровне. Всё это говорит о том, что у нашей страны есть свой уникальный тысячелетний опыт, который позволяет нам выстраивать добрососедские отношения внутри государства между разными народами, этносами, нациями, языковыми группами и различными религиями. Данный опыт, как подчеркнул Асафов, делает Россию уникальной, способной сформулировать миру ценностное и мировоззренческое предложение, на базе которого может вырасти новый миропорядок сотрудничества и солидарного развития. В этом же пункте указывается и место России, как "центра Русского мира и евразийской интеграции". Это говорит о том, что наша страна, не отказываясь от Русского мира, параллельно является и евразийской державой. В частности, Россия намерена способствовать укреплению других международных организаций, например БРИКС, ШОС и прочих союзов стран, которые на Западе считаются изгоями. Впрочем, у политолога нет сомнений, что человечество ждёт многополярный мир с несколькими центрами политического и экономического влияния. Что касается миссии России, то на протяжении веков она остаётся неизменной.