Политолог указал, что миссия РФ осталась прежней в обновлённой Концепции внешней политики
Политолог Асафов — о Концепции внешней политики: Россия борется с несправедливостью
В обновлённой Концепции внешней политики России, которую накануне утвердил глава государства Владимир Путин, есть ключевые тезисы, которые в полной мере отражают сегодняшние геополитические реалии. Как отметил в беседе с Лайфом политолог Александр Асафов, в данном документе зафиксированы изменения международной среды, которые начались ещё задолго до написания текста.
"Если посмотреть шире, посмотреть на Конституцию РФ, учесть основы госполитики по сохранению, защите традиционных ценностей и ряд других документов, то мы видим, что это связано, последовательная такая картина, которая, собственно, и декларирует важное для России направление. Безусловно, это защита суверенитета для народосбережения. Невозможно развиваться, развивать экономику, повышать благосостояние, улучшать демографию без системы защиты, без отражения внешних угроз. Без защиты страна станет фактически эксплуатируемой другими, ни о каком развитии и повышении благосостояния тут говорить уже не придётся", — пояснил эксперт.
Также наш собеседник обратил внимание на пункт Концепции внешней политики России, в котором она называется "самобытной страной-цивилизацией". Об этом прежде неоднократно писали западные политологи, теперь же данное понятие закреплено уже на государственном уровне. Всё это говорит о том, что у нашей страны есть свой уникальный тысячелетний опыт, который позволяет нам выстраивать добрососедские отношения внутри государства между разными народами, этносами, нациями, языковыми группами и различными религиями. Данный опыт, как подчеркнул Асафов, делает Россию уникальной, способной сформулировать миру ценностное и мировоззренческое предложение, на базе которого может вырасти новый миропорядок сотрудничества и солидарного развития. В этом же пункте указывается и место России, как "центра Русского мира и евразийской интеграции". Это говорит о том, что наша страна, не отказываясь от Русского мира, параллельно является и евразийской державой. В частности, Россия намерена способствовать укреплению других международных организаций, например БРИКС, ШОС и прочих союзов стран, которые на Западе считаются изгоями. Впрочем, у политолога нет сомнений, что человечество ждёт многополярный мир с несколькими центрами политического и экономического влияния. Что касается миссии России, то на протяжении веков она остаётся неизменной.
"Миссия — это борьба с несправедливостью. <...> Так было на протяжении веков и так будет в дальнейшем. Безусловно, Россия постарается обеспечить тот новый миропорядок. Не мир, основанный на правилах, выгодных лишь тем, кто их задаёт, которые, собственно, отмирают, а мир, основанный на взаимоуважении, солидарном сотрудничестве и совместном прорывном развитии. Вот основные смысловые элементы Концепции внешней политики, которые являются таким фундаментом нашей внешней политики", — резюмировал специалист.
Ранее Лайф писал, что президент РФ Владимир Путин утвердил новую редакцию Концепции внешней политики. Напомним, её текст был одобрен в 2022 году, однако в связи с развитием ситуации было решено продолжить работу и учесть новые моменты. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что обновлённый документ предусматривает изменения на внешнеполитическом контуре после начала СВО. Согласно ему, Россия провозгласила себя оплотом Русского мира.
Shutterstock