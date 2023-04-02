Очевидец взрыва в кафе в Петербурге: Где-то час сидели, всё было спокойно

Свидетель взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге рассказал Лайфу, что встреча военного корреспондента Владлена Татарского с подписчиками была афиширована. В течение часа мероприятие проходило в обычной обстановке, а после того, как "поклонница" блогера преподнесла ему статуэтку, в заведении раздался взрыв.

Свидетель покушения на военкора Владлена Татарского рассказал подробности случившегося. Видео © LIFE

"Где-то час сидели, всё было спокойно, он (Татарский. — Прим. Лайфа) рассказывал про свою деятельность, далее ему подарила якобы поклонница статуэтку — и дальше произошёл взрыв. Быстро приехала скорая, полиция. <...> Мероприятие было афишировано в открытых источниках, была такая встреча с подписчиками", — рассказал Вячеслав.