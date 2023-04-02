Очевидец взрыва в кафе в Петербурге: Где-то час сидели, всё было спокойно
Свидетель взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге рассказал Лайфу, что встреча военного корреспондента Владлена Татарского с подписчиками была афиширована. В течение часа мероприятие проходило в обычной обстановке, а после того, как "поклонница" блогера преподнесла ему статуэтку, в заведении раздался взрыв.
Свидетель покушения на военкора Владлена Татарского рассказал подробности случившегося. Видео © LIFE
"Где-то час сидели, всё было спокойно, он (Татарский. — Прим. Лайфа) рассказывал про свою деятельность, далее ему подарила якобы поклонница статуэтку — и дальше произошёл взрыв. Быстро приехала скорая, полиция. <...> Мероприятие было афишировано в открытых источниках, была такая встреча с подписчиками", — рассказал Вячеслав.
Мужчина отметил, что сам не пострадал, так как находился в центре зала. Он также отметил, что уже давно следит за творчеством Татарского в соцсетях, так как разделяет его позицию, прочитал несколько книг военкора и был на фан-встрече не впервые.
Напомним, вечером 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Петербурге прогремел взрыв. Там проходил творческий вечер известного блогера и военкора Владлена Татарского. В результате взрыва он погиб. По данным SHOT, бомбу на встречу с военкором могла принести девушка. По факту случившегося СК завёл уголовное дело. По последним данным, число пострадавших возросло до 25.
Кадр из видео LIFE