Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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2 апреля, 19:35

Журналист и организатор "Бессмертного полка" в Таллине пострадали при взрыве в Петербурге

Среди пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге журналист Татьяна Любина и организатор "Бессмертного полка" в Таллине Сергей Чаулин. Последнего в феврале депортировали из Эстонии. О том, что они были в этот вечер на встрече с военкором Владленом Татарским, рассказал член Русского географического общества и Всемирного клуба петербуржцев Владимир Дервенёв.

"Сегодня при теракте в Питере пострадали два близких мне человека. Очень прошу молитв за здоровье Татьяны и Сергея", написал Дервенёв в соцсети "ВКонтакте".

О том, в какую больницу увезли Чаулина, Дервенёв не знает, а вот про Татьяну он рассказал, что её доставили в госпиталь МЧС с серьёзными ранениями.

"Татьяна ранена, у неё посечено лицо, ранение в ногу, и сейчас врачи колдуют над её глазом, чтобы сохранить", рассказал он ТАСС.

Подозреваемая в подрыве кафе в Петербурге покинула заведение за две минуты до взрыва

Подозреваемая в подрыве кафе в Петербурге покинула заведение за две минуты до взрыва

Напомним, вечером 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Петербурге прогремел взрыв. Там проходил творческий вечер известного блогера и военкора Владлена Татарского. В результате взрыва он погиб. По данным SHOT, бомбу на встречу с военкором могла принести девушка. По факту случившегося СК завёл уголовное дело. По последним данным, число пострадавших возросло до 25.

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LiFE

Арина Родионова
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