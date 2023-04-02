Журналист и организатор "Бессмертного полка" в Таллине пострадали при взрыве в Петербурге

Среди пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге журналист Татьяна Любина и организатор "Бессмертного полка" в Таллине Сергей Чаулин. Последнего в феврале депортировали из Эстонии. О том, что они были в этот вечер на встрече с военкором Владленом Татарским, рассказал член Русского географического общества и Всемирного клуба петербуржцев Владимир Дервенёв.

"Сегодня при теракте в Питере пострадали два близких мне человека. Очень прошу молитв за здоровье Татьяны и Сергея", — написал Дервенёв в соцсети "ВКонтакте".

О том, в какую больницу увезли Чаулина, Дервенёв не знает, а вот про Татьяну он рассказал, что её доставили в госпиталь МЧС с серьёзными ранениями.