Журналист и организатор "Бессмертного полка" в Таллине пострадали при взрыве в Петербурге
Среди пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге журналист Татьяна Любина и организатор "Бессмертного полка" в Таллине Сергей Чаулин. Последнего в феврале депортировали из Эстонии. О том, что они были в этот вечер на встрече с военкором Владленом Татарским, рассказал член Русского географического общества и Всемирного клуба петербуржцев Владимир Дервенёв.
"Сегодня при теракте в Питере пострадали два близких мне человека. Очень прошу молитв за здоровье Татьяны и Сергея", — написал Дервенёв в соцсети "ВКонтакте".
О том, в какую больницу увезли Чаулина, Дервенёв не знает, а вот про Татьяну он рассказал, что её доставили в госпиталь МЧС с серьёзными ранениями.
"Татьяна ранена, у неё посечено лицо, ранение в ногу, и сейчас врачи колдуют над её глазом, чтобы сохранить", — рассказал он ТАСС.
Напомним, вечером 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Петербурге прогремел взрыв. Там проходил творческий вечер известного блогера и военкора Владлена Татарского. В результате взрыва он погиб. По данным SHOT, бомбу на встречу с военкором могла принести девушка. По факту случившегося СК завёл уголовное дело. По последним данным, число пострадавших возросло до 25.
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