Петербуржцы несут цветы к месту взрыва в кафе, где погиб Владлен Татарский
К месту взрыва, где проходила встреча с военкором Владленом Татарским и он погиб, петербуржцы практически сразу стали приносить цветы. Само кафе пока оцеплено.
Петербуржцы несут цветы к месту взрыва в кафе, где погиб Владлен Татарский. Видео © LIFE
Кафе "Стрит-бар", где произошла трагедия, обнесено лентой и там дежурят полицейские. Поэтому петербуржцы несут цветы и зажигают свечи в ближайших доступных местах — на барельефных столбах около, у подножия памятника Трезини и даже просто на углу здания. Среди принесённых атрибутов памяти погибшего — тканевая медаль за правду и чёрный флаг.
Напомним, вечером 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Петербурге прогремел взрыв. Там проходил творческий вечер известного блогера и военкора Владлена Татарского. В результате взрыва он погиб. По данным SHOT, бомбу на встречу с военкором могла принести девушка. По факту случившегося СК завёл уголовное дело. Было опубликовано видео из кафе, где при взрыве погиб Владлен Татарский. Внутри перевёрнута и сломана часть мебели, разбита посуда. На полу и столах — следы крови.
LIFE