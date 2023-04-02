Петербуржцы несут цветы к месту взрыва в кафе, где погиб Владлен Татарский

К месту взрыва, где проходила встреча с военкором Владленом Татарским и он погиб, петербуржцы практически сразу стали приносить цветы. Само кафе пока оцеплено.

Кафе "Стрит-бар", где произошла трагедия, обнесено лентой и там дежурят полицейские. Поэтому петербуржцы несут цветы и зажигают свечи в ближайших доступных местах — на барельефных столбах около, у подножия памятника Трезини и даже просто на углу здания. Среди принесённых атрибутов памяти погибшего — тканевая медаль за правду и чёрный флаг.