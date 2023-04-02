Опубликовано видео из кафе, где при взрыве погиб Владлен Татарский
СК РФ опубликовал видео с места взрыва в петербургском кафе, где погиб военкор Татарский
Следственный комитет опубликовал видео с места взрыва в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, который произошёл вечером 2 апреля. Там погиб военный корреспондент Владлен Татарский.
Кафе "Стрит-бар" в Петербурге, где при взрыве погиб военкор Владлен Татарский. Видео © Telegram / Следком
На кадрах запечатлена работа следователей, которые осматривают место трагедии. Видно, что помещение получило сильные разрушения. Внутри перевёрнута и сломана часть мебели, разбита посуда. На полу и столах — следы крови. Весь тротуар около кафе усыпан осколками.
Напомним, вечером 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Петербурге прогремел взрыв. Там проходил творческий вечер известного блогера и военкора Владлена Татарского. В результате взрыва он погиб. По данным SHOT, бомбу на встречу с военкором могла принести девушка. Момент передачи статуэтки с бомбой Татарскому попал на видео. Подозреваемая покинула заведение за две минуты до взрыва. По факту случившегося СК завёл уголовное дело. Лайф публиковал рассказ очевидца. Организаторы встречи с Татарским заявили, что принятых мер безопасности оказалось недостаточно.
Telegram / Следком