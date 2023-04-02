Опубликовано видео из кафе, где при взрыве погиб Владлен Татарский

Следственный комитет опубликовал видео с места взрыва в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, который произошёл вечером 2 апреля. Там погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

Кафе "Стрит-бар" в Петербурге, где при взрыве погиб военкор Владлен Татарский. Видео © Telegram / Следком

На кадрах запечатлена работа следователей, которые осматривают место трагедии. Видно, что помещение получило сильные разрушения. Внутри перевёрнута и сломана часть мебели, разбита посуда. На полу и столах — следы крови. Весь тротуар около кафе усыпан осколками.