На Украине назвали Зеленского единоличным виновником церковного кризиса

Президент Украины Владимир Зеленский лично виновен в происходящем вокруг Киево-Печерской лавры, считает экс-депутат Верховной рады и известный церковный меценат Вадим Новинский. Так, именно от него исходила инициатива борьбы с канонической Украинской православной церковью.

"К сожалению, он принимает важные государственные решения так, как будто снимает четвёртый сезон сериала "Слуги народа", не замечая, что теперь уже нет права на ошибку и второго дубля не будет", — написал бывший парламентарий в соцсетях.

Новинский напомнил, что на выборах 2019 года 95% прихожан УПЦ проголосовали за Зеленского, который обещал, что не будет вмешиваться в дела церкви. Однако, став президентом, он попросту обманул избирателей. Так, преследование началось после политических заявлений наместника лавры владыки Павла.

"Против владыки было возбуждено уголовное дело по статье "Разжигание религиозной ненависти". Но возникает вопрос: кто же на самом деле разжигает ненависть между конфессиями?" — добавил экс-депутат.

Новинский удивлён, что против украинского президента и его команды до сих пор не заведены уголовные дела за призывы к физическому устранению представителей УПЦ. Сама же ситуация вокруг лавры, по словам мецената, является проявлением большевизма.