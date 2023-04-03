В США заявили, что сбитый над Южной Каролиной китайский шар шпионил за военными объектами
NBC: Сбитый над Южной Каролиной китайский аэростат собирал данные о военных объектах США
Сбитый 4 февраля в небе над американским штатом Южная Каролина китайский аэростат смог собрать данные о нескольких секретных американских объектах, сообщил телеканал NBC со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников и одного бывшего представителя администрации.
По их словам, шар был управляемым и совершил несколько пролётов над целями (иногда в форме восьмёрки). Причём собираемая информация передавалась в реальном времени и представляла собой не изображения, а электронные сигналы от систем вооружения или коммуникаций персонала базы.
Напомним, 3 февраля в Пентагоне заявили об обнаружении разведывательного аэростата над континентальной частью США. Позже в Китае заявили, что шар принадлежит им и является гражданским, объяснив местоположение отклонением от курса. На следующий день он был сбит над Южной Каролиной, на что Пекин выразил протест и заявил об ущербе двусторонним отношениям из-за инцидента. В связи с этим американский госсекретарь Энтони Блинкен отменил свой визит в КНР.
Getty Images / Handout / US Department of Defense