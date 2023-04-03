В Киево-Печерской лавре держали взаперти монахов, одному стало плохо
Союз православных журналистов сообщил, что монахов заперли в Киево-Печерской лавре
В Киево-Печерской лавре держали взаперти монахов. Фото © Союз православных журналистов
В Киево-Печерской лавре канонической Украинской православной церкви (УПЦ) неизвестные закрыли в одном из корпусов нескольких монахов, которым в результате стало плохо. Об этом заявили в Союзе православных журналистов.
"В 34-м корпусе были монахи, которых заперли люди, якобы работающие в заповеднике. Зачем они это сделали и кто действительно запер монахов, неизвестно. На место происшествия выехала полиция. Священникам помогли выбраться, некоторым из них стало плохо, в лавру вызвали скорую. Подробности о ситуации вскоре будут", — отмечается в сообщении.
Напомним, с 13 марта киевские власти начали разграбление Киево-Печерской лавры и обязали монахов УПЦ покинуть здания до 29 марта, однако те никуда не ушли. Священнослужители обратились в суд, и 26 апреля будет рассмотрена их жалоба на решение властей разорвать договор об аренде объектов обители. При этом суд отказался отложить изгнание монахов до рассмотрения иска. А настоятель Киево-Печерской лавры Павел был отправлен под домашний арест. СБУ заявила, что он "работал на Россию" и "разжигал религиозную рознь".