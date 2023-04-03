В Киево-Печерской лавре держали взаперти монахов, одному стало плохо

В Киево-Печерской лавре канонической Украинской православной церкви (УПЦ) неизвестные закрыли в одном из корпусов нескольких монахов, которым в результате стало плохо. Об этом заявили в Союзе православных журналистов.

"В 34-м корпусе были монахи, которых заперли люди, якобы работающие в заповеднике. Зачем они это сделали и кто действительно запер монахов, неизвестно. На место происшествия выехала полиция. Священникам помогли выбраться, некоторым из них стало плохо, в лавру вызвали скорую. Подробности о ситуации вскоре будут", — отмечается в сообщении.