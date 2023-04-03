В Москве по подозрению в шпионаже арестована Оксана Фёдорова
Хамовнический суд Москвы арестовал женщину, подозреваемую в шпионаже, — некую Оксану Фёдорову. Пресс-секретарь суда Анна Локтева не смогла раскрыть её гражданство и род деятельности, сославшись на гриф "секретно" материалов дела.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ, избрав в отношении подозреваемой в шпионаже Оксаны Фёдоровой меру пресечения в виде заключения под стражу", — рассказала она "Интерфаксу".
Заседание суда проходило в закрытом режиме. Фёдорова подозревается по статье 276 УК РФ (шпионаж). По ней женщине может грозить наказание от 10 до 20 лет заключения.
Ранее по подозрению в шпионаже был задержан корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович. Его уличили в сборе секретных данных о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса. В Кремле уточнили, что журналиста задержали с поличным. Само издание по этому поводу "выразило глубокую обеспокоенность". В МИД РФ уверены, что работа Гершковича не имела ничего общего с журналистикой. Он уже обжаловал свой арест.
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