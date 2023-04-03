В Москве по подозрению в шпионаже арестована Оксана Фёдорова

Хамовнический суд Москвы арестовал женщину, подозреваемую в шпионаже, — некую Оксану Фёдорову. Пресс-секретарь суда Анна Локтева не смогла раскрыть её гражданство и род деятельности, сославшись на гриф "секретно" материалов дела.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ, избрав в отношении подозреваемой в шпионаже Оксаны Фёдоровой меру пресечения в виде заключения под стражу", — рассказала она "Интерфаксу".